Cezaevinden izinli çıktı eşini sırtından bıçakladı

Kocaeli İzmit'te hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden Kurban Bayramı nedeniyle izinli çıkan Ş.Ö. karısı Gülişah Ö. ile evde bulunan Eda D.'yi sırtlarından bıçakladı.

TERMAL DRONLA ARANDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ş.Ö. olay yerinden kaçarken 1 kişiyi de darp etti. Olayın ardından kaçan Ş.Ö.'nün yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından Topçular Sokak'ın alt kısmında yer alan Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı ve çevresi termal dron desteğiyle tarandı. Yapılan çalışmalar neticesinde Ş.Ö., başka bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Ş.Ö.'nün 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.