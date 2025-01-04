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Giriş Tarihi: 4.1.2025 11:18 Son Güncelleme: 4.1.2025 11:50

Cezaevinden tahliye olduktan sonra evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Küçükçekmece’de 25 gün önce cezaevinden tahliye olan Tolga Y.(20), evinin önünde oturduğu sırada motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı yara almadan atlatan Tolga Y., bir süre kaçan saldırganları kovaladı fakat yakalayamadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Cezaevinden tahliye olduktan sonra evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Tolga Y., evinin önünde oturduğu sırada, kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı şans eseri yara almadan atlatan Tolga Y., bir süre motosiklet ile kaçan şüphelileri kovaladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, sokakta inceleme yaparken, Tolga Y. polis merkezine gidip ifade verdi.

Öte yandan, Tolga Y.'nin 3 ay önce 'silahlı saldırı' suçundan cezaevine girdiği ve 25 gün önce tahliye olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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Cezaevinden tahliye olduktan sonra evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
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