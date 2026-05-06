Cezaevinden yönetilen çeteye 36 gözaltı

İstanbul'da esnaf ve iş insanları üzerinde baskı yaratarak tehditle haraç isteyen ve tutuklu lideri tarafından cezaevinden yönetilen çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin, Başakşehir başta olmak üzere İstanbul genelinde farklı suçlara karışan çetenin 36 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevindeki örgüt lideri Ş.B.'nin, kurşunlama ve yaralama eylemlerini örgüt üyeleri ile birlikte para karşılığında üçüncü kişilere yaptırdığı; söz konusu suç eylemlerinin esnaf ve iş insanlarının üzerinde korku ve baskı oluşturmak, uyuşturucu madde gelirlerinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği saptandı. Adreslerde yapılan aramalarda; bir kalaşnikof, üç otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 3,25 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi. El konulan suç unsurları detaylı incelemeye alındı. Suç örgütüne geçtiğimiz dönemlerde düzenlenen operasyonda, örgütün lideri Ş.B.'nin de aralarında olduğu 38 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

