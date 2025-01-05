Cezayir sıcakları kapıda

Türkiye bugünden itibaren Cezayir üzerinden lodosla birlikte gelen ılık havanın etkisi altına giriyor. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren daha sert esmesi beklenen lodos halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir. Türkiye, Cezayir üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına giriyor. Lodosla birlikte gelecek olan ılık hava ile beraber yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 14 dereceye çıkması bekleniyor. Salı gününden itibaren daha sert esmesi beklenen lodos halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir. Yurt genelinde bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları Çanakkale 12, Edirne 8, İstanbul 10, Kırklareli 8, Denizli 14, İzmir 15, Muğla 15, Adana 16, Antalya 18, Konya 9, Amasya 7, Samsun 9, Trabzon 10, Şanlıurfa 10 derece olması bekleniyor.