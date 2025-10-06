Cezve’yi katleden sanığa jet karar! 3 yıl 8 ay hapis cezası

İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz Ağustos ayında tadilat için gittiği dairede Burak Alan (28) müşteki Serpil Daşçı Pilavcı'ya ait Cezve isimli kediyi işkence ederek öldürmüştü. Alan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"CAN DÜŞMANIM OLARAK GÖRDÜM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Alan, 10 gündür olayın yaşandığı sitede boyacı olarak çalıştığını, malzeme almak için aşağı indiğinde daha önceden sevmiş olduğu kediyi gördüğünü, kediyi sevmek için kucağına aldığında kedinin kendisine saldırdığını ve refleksle kediyi fırlattığını söyledi. Kediye sinirlendiği için kediyi teklemediğini ifade eden sanık Alan, kediyi olay anında kedi olarak görmediğini, can düşmanı olarak gördüğünü ve ne yaptığının farkında olmadığını belirtti.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Tamamlanan soruşturmanın ardından açılan dava kapsamında bugün ilk duruşma görüldü. Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Barış Alan ve müşteki Serpil Daşçı Pilavcı ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, hayvan haklarını savunan avukatlar ve vatandaşlar da hazır bulundu. İlk duruşmada kararını veren mahkeme, sanık Barış Alan'ı "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren" 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.