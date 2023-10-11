Cha Eun Woo Dizileri - En Beğenilen Cha Eun Woo TV Dizileri ve Filmleri Listesi

K-pop'un popüler idollerinden biri olan Cha Eun Woo dizileri, oldukça başarılı ve beğenilen yapımlardır. Bugüne kadar çok sayıda TV programında yer alan Woo'nun, müzikal başarısını kanıtlamasını sağlayan ise Astro grubudur. Diğer grup üyeleri olan MJ, JinJin, Yoon San-ha ile birlikte K-pop, J-pop, R&B ve electropop türünde müzikler yapmaktadır. En beğenilen Cha Eun Woo TV dizileri ve filmleri listesi, ismini ilk kez duyanlar için faydalı olabilir.

Cha Eun Woo Dizileri ve Filmleri

Güney Koreli şarkıcı, oyuncu ve model olan Lee Dong Min veya bilinen adıyla Cha Eun Woo, 30 Mart 1997 yılında Güney Kore'nin Gunpo şehrinde dünyaya gelmiştir. Eğitimine Suri Ortaokulu'nda başlamış ve daha sonra Suri Lisesi'nde devam etmiştir. Birinci sınıftayken 6 ay boyunca Filipinler'de kalmış ve burada İngilizce eğitimine ağırlık vermiştir.

Liseden 2016 yılında mezun olan Woo, şu anda Sungkyunkwan Üniversitesi'nin sahne sanatları bölümüne devam etmektedir. Woo'nun, sporla da arasının iyi olduğu ve lisedeyken basketbol ile futbol takımlarında kaptanlık yaptığı bilinmektedir. Piyano, keman ve gitar ise çaldığı enstrümanlardan bazılarıdır. Şu anda K-pop grubu Astro ile müzik kariyerine devam etmekte ve bir yandan da sinema ile TV projelerinde yer almaktadır. Cha Eun Woo'nun en beğenilen dizi ve filmleri ise şunlardır:

Cha Eun Woo TV Dizileri

My Brilliant Life (2014)

To Be Continued (2015)

My Romantic Some Recipe (2016)

The Best Hit (2017)

Hit The Top (2017)

Sweet Revenge (2017-2018)

All The Butlers (2017-2023)

My ID Is Gangnam Beauty (2018)

Top Management (2018)

Hotel Snail (2018)

Soul Plate (2019)

Rookie Historian Goo Hae-Ryung (2019)

Handsome Tigers (2020)

True Beauty (2020)

Revenge Note (2021)

Decibel (2022)

Island (2022)

A Good Day To Be A Dog (2023-2024)