Çırağan Caddesi’nde feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Beşiktaş
'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. Feci kazada her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Betül Koruğ (23) hayatını kaybederken, 4 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.