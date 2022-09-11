Charlie’nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler? Charlie’nin Çikolata Fabrikası filmi nerede çekildi, konusu nedir?

CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLM KONUSU

Son derece sıra dışı bir yapıya sahip olan Willy Wonka'nın bir çikolata fabrikası vardır. Bu fabrikayı, kendisinden sonrası için bırakabileceği birini aramaktadır. Bir değerlendirme yapabilmek için yarışma düzenler. Önce eğitecek sonra da zamanla yerini devredecektir. 5 çocuk seçer. Bunlardan birisi Charlie'dir. O fakir bir aileden gelen bir çocuktur. Diğerleri ile birlikte çikolata fabrikasını gezerler. Charlie'nin orada görecekleri, çok etkileyecek ve onu Wonka'nın hayal alemine çekecektir.