Charlie’nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler? Charlie’nin Çikolata Fabrikası filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Charlie'nin Çikolata Fabrikası konusu ile sıcak bir aile hikayesine odaklanıyor. Ünlü Willy Wonka çikolatalarının doğuşunu anlatan filmde kitap üzerine John August'un da eklemeleri kullanıldı. Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi nerede çekildi sorusu yanıt arıyor. Peki, Charlie'nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler? İşte, yanıtlar…
CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLM KONUSU
Son derece sıra dışı bir yapıya sahip olan Willy Wonka'nın bir çikolata fabrikası vardır. Bu fabrikayı, kendisinden sonrası için bırakabileceği birini aramaktadır. Bir değerlendirme yapabilmek için yarışma düzenler. Önce eğitecek sonra da zamanla yerini devredecektir. 5 çocuk seçer. Bunlardan birisi Charlie'dir. O fakir bir aileden gelen bir çocuktur. Diğerleri ile birlikte çikolata fabrikasını gezerler. Charlie'nin orada görecekleri, çok etkileyecek ve onu Wonka'nın hayal alemine çekecektir.
CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Charlie'nin Çikolata Fabrikası için ana çekimler 21 Haziran 2004'te başladı. Ana çekimler İngiltere'deki Pinewood Stüdyoları'ndaki ses sahnelerinde çekilirken, ekip ayrıca diş macunu fabrikasının bir CompAir fabrikasında çekilmesiyle birlikte birkaç yerde çekim yapmış oldu.
Augustus Gloop'un Almanya'nın Gengenbach kentinde çekilen evinin başlangıç çekimi filmde Düsseldorf olarak tanımlanmıştır. Yemen, Sanaa'da çekilen sahneler filmde Marakeş , Fas olarak tanımlanmıştır)
Violet Beauregarde'ın Amerika Birleşik Devletleri , Georgia, Buford'da çekilen evinin dışı ve Veruca Salt'ın malikanesinde iç çekimler için Hatfield House ve dış çekimler için Wrotham Park kullanıldı.
Kasabanın ve fabrikanın dış çekimleri için minyatür bir kasaba inşa edildi. Tim Burton, orijinal kitabın doku vurgusunu yansıtmak için çok fazla dijital efekt kullanmaktan kaçındı ve genç oyuncuların gerçekçi bir ortamda çalışıyormuş gibi hissetmelerini istedi.