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Giriş Tarihi: 11.9.2022 16:45

Charlie’nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler? Charlie’nin Çikolata Fabrikası filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Komedi, fantastik, aile ve macera türündeki Charlie’nin Çikolata Fabrikası filmi Roald Dahl’ın aynı adlı romanından uyarlama. 2005 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor. Bir grup birbirinden farklı çocuğun gizemli çikolata fabrikasını gezmelerini konu eden yapım efsaneler arasında yerini almış durumda. Charlie’nin Çikolata Fabrikası oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Peki, Charlie’nin Çikolata Fabrikası filmi nerede çekildi? İşte, film hakkında tüm merak edilenler…

Charlie’nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler? Charlie’nin Çikolata Fabrikası filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Charlie'nin Çikolata Fabrikası konusu ile sıcak bir aile hikayesine odaklanıyor. Ünlü Willy Wonka çikolatalarının doğuşunu anlatan filmde kitap üzerine John August'un da eklemeleri kullanıldı. Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi nerede çekildi sorusu yanıt arıyor. Peki, Charlie'nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler? İşte, yanıtlar…

CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLM KONUSU

Son derece sıra dışı bir yapıya sahip olan Willy Wonka'nın bir çikolata fabrikası vardır. Bu fabrikayı, kendisinden sonrası için bırakabileceği birini aramaktadır. Bir değerlendirme yapabilmek için yarışma düzenler. Önce eğitecek sonra da zamanla yerini devredecektir. 5 çocuk seçer. Bunlardan birisi Charlie'dir. O fakir bir aileden gelen bir çocuktur. Diğerleri ile birlikte çikolata fabrikasını gezerler. Charlie'nin orada görecekleri, çok etkileyecek ve onu Wonka'nın hayal alemine çekecektir.

CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI OYUNCULARI

Johnny Depp: Willy Wonka

Freddie Highmore: Charlie Bucket

AnnaSophia Robb: Violet

Julia Winter: Veruca

Jordan Fry: Mike

David Kelly

Helena Bonham Carter

CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Charlie'nin Çikolata Fabrikası için ana çekimler 21 Haziran 2004'te başladı. Ana çekimler İngiltere'deki Pinewood Stüdyoları'ndaki ses sahnelerinde çekilirken, ekip ayrıca diş macunu fabrikasının bir CompAir fabrikasında çekilmesiyle birlikte birkaç yerde çekim yapmış oldu.

Augustus Gloop'un Almanya'nın Gengenbach kentinde çekilen evinin başlangıç çekimi filmde Düsseldorf olarak tanımlanmıştır. Yemen, Sanaa'da çekilen sahneler filmde Marakeş , Fas olarak tanımlanmıştır)

Violet Beauregarde'ın Amerika Birleşik Devletleri , Georgia, Buford'da çekilen evinin dışı ve Veruca Salt'ın malikanesinde iç çekimler için Hatfield House ve dış çekimler için Wrotham Park kullanıldı.

Kasabanın ve fabrikanın dış çekimleri için minyatür bir kasaba inşa edildi. Tim Burton, orijinal kitabın doku vurgusunu yansıtmak için çok fazla dijital efekt kullanmaktan kaçındı ve genç oyuncuların gerçekçi bir ortamda çalışıyormuş gibi hissetmelerini istedi.

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Charlie’nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler? Charlie’nin Çikolata Fabrikası filmi nerede çekildi, konusu nedir?
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