Charlie’nin Çikolata Fabrikası oyuncuları ve konusu: Charlie’nin Çikolata Fabrikası IMDB puanı kaç, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında çocuklar tarafından çok sevilen Charlie'nin Çikolata Fabrikası ekranlara gelecek. TRT 1 yayın akışına bakıp fark eden filmseverler Charlie'nin Çikolata Fabrikası oyuncuları ve konusunu merak ediyor. Johhnny Depp'ın başrolünde olduğu film için birçok soru soruluyor. Peki, Charlie'nin Çikolata Fabrikası IMDB puanı kaç? Charlie'nin Çikolata Fabrikası nerede çekildi? İşte filmin oyuncuları ve konusu!
CHARLIE'NIN ÇİKOLATA FABRİKASI KONUSU
Son derece sıra dışı bir yapıya sahip olan Willy Wonka'nın bir çikolata fabrikası vardır. Bu fabrikayı, kendisinden sonrası için bırakabileceği birini aramaktadır. Bir değerlendirme yapabilmek için yarışma düzenler. Önce eğitecek sonra da zamanla yerini devredecektir. 5 çocuk seçer. Bunlardan birisi Charlie'dir. O fakir bir aileden gelen bir çocuktur. Diğerleri ile birlikte çikolata fabrikasını gezerler. Charlie'nin orada görecekleri, çok etkileyecek ve onu Wonka'nın hayal alemine çekecektir. Tim Burton, bu işte en iyilerden olarak yeni bir fantastik komedi ile karşımızda.