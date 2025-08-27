ChatGPT’ye ölüm davası

ABD'nin California eyaletinde bir çift, oğullarının ölümünden dolayı OpenAI'yi dava etti. Aile, şirketin yapay zekâ sohbet programı ChatGPT'nin oğullarını intihara teşvik ettiğini öne sürdü. Dava, 16 yaşındaki Adam Raine'in ebeveynleri Matt ve Maria Raine tarafından California Yüksek Mahkemesi'nde açıldı. Bu, OpenAI'yi haksız ölümle suçlayan ilk yasal işlem olarak kayıtlara geçti. Aile, nisan ayında ölen oğulları ile ChatGPT arasındaki sohbet kayıtlarını davaya ekledi. Bu kayıtlarda Raine'in intihar düşünceleri olduğu açıkladığı görülüyor. Aile, programın, oğullarının "en zararlı ve kendine zarar veren düşüncelerini" doğruladığını savunuyor. Davada tazminatın yanı sıra "böyle bir olayın tekrar yaşanmasını önlemek için ihtiyati tedbir" de talep ediliyor. OpenAI, yaptığı açıklamada, davayı incelediğini belirtti. Şirket, "Bu zor dönemde Raine ailesine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.