Haberler Yaşam Haberleri Check Engine Ne Demek? Check Engine Lambası Neden Yanar, Motor Arızası Nasıl Giderilir?
Giriş Tarihi: 10.4.2023 09:50 Son Güncelleme: 10.4.2023 09:50

Check Engine Ne Demek? Check Engine Lambası Neden Yanar, Motor Arızası Nasıl Giderilir?

Check engine ne demek diye merak eden pek çok insan bulunmaktadır. Check engine kavramı, İngilizce bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram çoğunlukla araba sahipleri tarafından kullanılmaktadır. Peki, check engine ne demek? Check engine lambası neden yanar, motor arızası nasıl giderilir? Tüm bu soruların yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Check Engine Ne Demek? Check Engine Lambası Neden Yanar, Motor Arızası Nasıl Giderilir?

Günlük konuşmalarda arabalarla ilgili birçok kelime duymaktayız. Check engine terimi de araç sahiplerinin çok fazla kullandığı ve birçok insanın sıklıkla duyduğu terimlerden biridir. Çok fazla kullanılan bu terimin ne anlama geldiğini merak edenlerin sayısı epey fazladır. Bu yazımızda sizler için check engine ne demek, check engine lambası neden yanar, motor arızası nasıl giderilir gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Check Engine Ne Demek?

Check engine ifadesi, çoğunlukla araç sahipleri tarafından kullanılan bir ifadedir. Check engine ifadesi, İngilizce bir kalıp olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ifade Türkçe olarak "kontrol motoru ya da motoru kontrol et" manasına gelmektedir. Arabalarda yer alan bir ışıktır. Çoğunlukla yeni araçların gösterge bölümünde yanıp sönen bir ışık olarak tanımlanabilir.

Check Engine Lambası Neden Yanar?

Motorlu araçlarda birçok farklı uyarı ışığı bulunmaktadır. Araç sahiplerinin bu ışıkların ne anlama geldiğini bilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Check engine (kontrol motoru) ışığı da bu uyarı ışıkları arasında yer almaktadır. Herhangi bir motorlu araçta check engine ışığı yanıp söndüğü zaman motor sisteminde bir arızanın olduğundan şüphelenilir. Bu ışık, araç sahibine motor sisteminde bir sorun olduğunu belirtmek için yanmaktadır.

Motor Arızası Nasıl Giderilir?

Araçların motor sistemi çok sık arızalanan bölümlerden biridir. Birçok kişi motor arıza lambası sarı yanıyor ne yapmalıyım diye merak etmektedir. Motor kontrol ışığı sarı veya kırmızı renkte yanabilir. Sarı renkte yanan ışık, motordaki arızanın çok ciddi olmadığı manasını taşımaktadır. Ancak yine de her duruma karşı araç servisine götürülmesi önerilmektedir. Eğer bu ışık kırmızı yanarsa motor sisteminde çok önemli bir arıza olduğu anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda araç sahiplerinin araçlarını en kısa sürede servise götürmesi gerekmektedir.

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Check Engine Ne Demek? Check Engine Lambası Neden Yanar, Motor Arızası Nasıl Giderilir?
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