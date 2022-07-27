Chia Tohumu Faydaları Nelerdir? Çiya (Chia) Tohumu Neye İyi Gelir Ve Ne İşe Yarar?

Ana vatanı Meksika ve Guatemala toprakları olan chia tohumu, Salvia Hispanica bitkisinden elde edilen minik siyah tohumlara verilen isimdir. Birçok tüketim alternatifi olan chia tohumu özellikle son yıllarda sağlıklı ve zengin bir beslenme programlarının vazgeçilmez gıdalarından birisi olmuştur. Peki, chia tohumu faydaları nelerdir? Çiya tohumunun zararları var mıdır? Bu suallerin yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Chia Tohumu Faydaları

İçinde bolca lif, omega-3 yağları, protein, vitaminler ve mineraller bulunduran chia tohumu günümüzün en zengin besin kaynaklarından birisidir. Chia tohumu tatlılarda, pudinglerde ve salatalarda rahatlıkla kullanılabilir. Tüketen kişiye hem enerji hem tokluk hissini vermesi sebebiyle kilo kontrolü için yapılan diyetlerde ve zengin bir kalsiyum deposu olduğu için vegan diyetlerde bir numaralı bir gıda olan chia tohumunun faydalarını sizler için şöyle sıralayabiliriz;

Kan kolesterolünün düzenlenmesine yardımcı olur.

Yüksek oranda lif barındırması sebebiyle bağırsak fonksiyonlarının korunmasına fayda sağlar.

Yine yüksek oranda lif barındırması sebebiyle kabızlığı önlemeye destek olur.

Antioksidan özleri sayesinde vücudu serbest radikallerden korumaya yardımcı olur.

İçeriğinde bulunan polifenoller sayesinde hücrelerin yenilenmesine ve bedenin gençleşmesine yardımcı olur.

Omega-3 yağ asitleri içermesi nedeniyle enerji verir ve kolesterolü kontrol altına almaya yardımcı olur.

Yüksek oranda kalsiyumun içerdiği için kemiklerin güçlenmesini sağlar ayrıca kemik erimesine karşı vücudu korur.

Enerji verip tok tutması özelliği sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olur.

Yaklaşık olarak 100 gram chia tohumunun besin değerleri ise şöyledir;

Enerji: 486 kalori

Karbonhidrat: 42.12 g

Diyet posası: 34.4 g

Yağ: 30.74 g

Doymuş: 3.330

Tekli doymamış: 2.309

Çoklu doymamış 23.665

Protein 16.54 g

Tiamin( B1 vitamini)(54%) 0.62 mg

Niasin (59%) 8.83 mg

Kalsiyum (63%) 631 mg

Demir (59%) 7.72 mg

Magnezyum (94%) 335 mg

Fosfor (123%) 860 mg

Çinko (48%)

Chia Tohumu Zararları

Uzmanlar tarafından, chia tohumunun bilinen bir zararı olduğu belirtilmemiştir. Ancak hassas bünyeye sahip kişiler, kronik rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan kişilerin doktor onayı olmadan chia tohumu tüketmemeleri gereklidir. Bunun sebebi ise oldukça zararsız bir gıda herhangi bir başka yiyecek yahut ilaç ile farklı etkileşimlere girip bazı komplikasyonlara ya da vücudun herhangi bir bölgesinde alerjik reaksiyona sebep olabilir.