Chihuahua Özellikleri Ve Bakımı: Şivava Köpek Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?

Bir evcil hayvanla beraber yaşamayı arzu eden kişilerin karar verebilmeleri konusunda bu evcil hayvanın belirgin özellikleri yol gösterici olacaktır. İlgi toplayan bir köpek ırkı olan Chihuahua da kendine has özellikler gösterir. Chihuahua veya diğer adıyla Şivava köpeğini beslemeden önce bu belli başlı özellikleri öğrenmek fayda sağlayacaktır.

Chihuahua Özellikleri

Chihuahua özellikleri farklı açılardan değerlendirildiğinde şöyle toparlanabilir:

Fiziksel Özellikler: Kısa tüylü Chihuahua köpeklerinin yanı sıra nispeten uzun tüylü Chihuahua köpekler de vardır. Renkleri ağırlıklı olarak, siyah, krem, beyaz ve kahverengi tonlarından oluşur. En minyatür özellikteki köpek cinsi olarak kabul edilebilir. Bu nedenle "Çanta köpeği" olarak da tabir edilir. Bacakları ince fakat güçlüdür. Dik kulakları ve iri, parlak gözleri ayırt edici özelliklerini oluşturur. Soğuk havalara karşı dayanıklı değillerdir ve üşüdükleri an hemen titremeye başlarlar. Bu nedenle vücut ısılarını korumak gerekir.

Kısa tüylü Chihuahua köpeklerinin yanı sıra nispeten uzun tüylü Chihuahua köpekler de vardır. Renkleri ağırlıklı olarak, siyah, krem, beyaz ve kahverengi tonlarından oluşur. En minyatür özellikteki köpek cinsi olarak kabul edilebilir. Bu nedenle "Çanta köpeği" olarak da tabir edilir. Bacakları ince fakat güçlüdür. Dik kulakları ve iri, parlak gözleri ayırt edici özelliklerini oluşturur. Soğuk havalara karşı dayanıklı değillerdir ve üşüdükleri an hemen titremeye başlarlar. Bu nedenle vücut ısılarını korumak gerekir. Ortalama Ağırlık ve Yükseklik: Genel olarak 1-3 kilogram aralığında bir ağırlığa sahip olduklarından bahsedilebilir. Yükseklikleri ise 12-23 santimetre dolaylarındadır. Erkek ve dişileri arasında belirgin bir ağırlık ve yükseklik farkı yoktur.

Genel olarak 1-3 kilogram aralığında bir ağırlığa sahip olduklarından bahsedilebilir. Yükseklikleri ise 12-23 santimetre dolaylarındadır. Erkek ve dişileri arasında belirgin bir ağırlık ve yükseklik farkı yoktur. Karakteristik Özellikler: Sahiplerine fazlasıyla sadık canlılardır. Yalamayı çok severler ve bu onlar için bir sevgi göstergesidir. Tanımadıkları insanlara karşı çok sevecen yaklaşmayabilirler. Korumacı özelliklerinden dolayı hem sahiplerini hem de aşina oldukları eşyaları benimserler. Cesur oldukları için hoşlanmadıkları canlılara fazla reaksiyon gösterebilirler. Ufak yapılarına rağmen oldukça güçlü sesleri vardır ve sık havladıklarından söz edilebilir. Bu nedenle sessizliğe düşkün insanlar için çok ideal bir ev arkadaşı olmayabilirler.

Chihuahua Nasıl Bakılır?

Chihuahua yani Şivava bakımı konusunda kolaylıkla uzman olabilirsiniz. Bu bağlamda işinize yarayacak bilgiler şunlardır: