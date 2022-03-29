Giriş Tarihi: 29.3.2022 11:21Son Güncelleme: 29.3.2022 11:21
Chihuahua Özellikleri Ve Bakımı: Şivava Köpek Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?
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Halk dilinde Şivava veya Çivava olarak da adlandırılan Chihuahua köpeği dünyanın en küçük köpeği olarak bilinir. Bu minik ve şirin hayvana çevrede sıkça rastlamak mümkündür. Peki, Şivava bakımı nasıl yapılmalı? Bilinmesi gereken özellikleri neler? Tüm bu bilgileri yazımızdan bulabilirsiniz.
Bir evcil hayvanla beraber yaşamayı arzu eden kişilerin karar verebilmeleri konusunda bu evcil hayvanın belirgin özellikleri yol gösterici olacaktır. İlgi toplayan bir köpek ırkı olan Chihuahua da kendine has özellikler gösterir. Chihuahua veya diğer adıyla Şivava köpeğini beslemeden önce bu belli başlı özellikleri öğrenmek fayda sağlayacaktır.
Chihuahua Özellikleri
Chihuahua özellikleri farklı açılardan değerlendirildiğinde şöyle toparlanabilir:
Fiziksel Özellikler: Kısa tüylü Chihuahua köpeklerinin yanı sıra nispeten uzun tüylü Chihuahua köpekler de vardır. Renkleri ağırlıklı olarak, siyah, krem, beyaz ve kahverengi tonlarından oluşur. En minyatür özellikteki köpek cinsi olarak kabul edilebilir. Bu nedenle "Çanta köpeği" olarak da tabir edilir. Bacakları ince fakat güçlüdür. Dik kulakları ve iri, parlak gözleri ayırt edici özelliklerini oluşturur. Soğuk havalara karşı dayanıklı değillerdir ve üşüdükleri an hemen titremeye başlarlar. Bu nedenle vücut ısılarını korumak gerekir.
Ortalama Ağırlık ve Yükseklik: Genel olarak 1-3 kilogram aralığında bir ağırlığa sahip olduklarından bahsedilebilir. Yükseklikleri ise 12-23 santimetre dolaylarındadır. Erkek ve dişileri arasında belirgin bir ağırlık ve yükseklik farkı yoktur.
Karakteristik Özellikler: Sahiplerine fazlasıyla sadık canlılardır. Yalamayı çok severler ve bu onlar için bir sevgi göstergesidir. Tanımadıkları insanlara karşı çok sevecen yaklaşmayabilirler. Korumacı özelliklerinden dolayı hem sahiplerini hem de aşina oldukları eşyaları benimserler. Cesur oldukları için hoşlanmadıkları canlılara fazla reaksiyon gösterebilirler. Ufak yapılarına rağmen oldukça güçlü sesleri vardır ve sık havladıklarından söz edilebilir. Bu nedenle sessizliğe düşkün insanlar için çok ideal bir ev arkadaşı olmayabilirler.
Chihuahua Nasıl Bakılır?
Chihuahua yani Şivava bakımı konusunda kolaylıkla uzman olabilirsiniz. Bu bağlamda işinize yarayacak bilgiler şunlardır:
Chihuahua beslenme programına insan tüketimine sunulan gıdaları da ekleyebilirsiniz. Ancak bu noktada seçici davranmanız gerekir. Özellikle yağlı yiyecekleri sindirmekte zorlanabilirler. En uygunu veterinerinize danışmanız olacaktır. Bunun dışında genel beslenme ögesi olarak özel üretim köpek mamalarını tercih etmelisiniz. Bu cinse özgü köpek mamaları bile mevcuttur. Günde 2 öğün beslenme yeterli olacaktır. Köpeğin tüketeceği mama miktarı ise bilhassa yaşı dikkate alınarak belirlenmelidir. Kontrolsüz kilo artışı özellikle bu küçük cins köpeklerde arzu edilmez. Bu nedenle öğün miktarlarını köpeğinizin karnı doyacağı şekilde ayarlamanız yeterlidir.
Kısa tüylü de olsa uzun tüylü de olsa Chihuahua köpekler taranmaya ihtiyaç duyarlar. Bu, tüylerinin daha parlak ve sağlıklı görünmesi ile dökülmelerin mümkün olduğunca azaltılması için önemlidir. Uzun tüylü Chihuahua'nın kısa tüylü olana göre daha sık taranması gerekir. Bu iki tür için haftada 1 ve haftada 2 kez gibi uygun bir periyot belirlenebilir.
Ağız ve diş sağlığını korumak için haftada en az 2 defa diş fırçalama rutini oluşturulmalıdır. Aksi takdirde ağızda biriken bakteriler hem kötü koku oluşumuna hem de çeşitli diş hastalıklarına sebep olabilir.
Chihuahua köpekler hareketli yaşamı severler. Bu nedenle her gün düzenli olarak egzersiz yapmaları ve enerjilerini kullanmaları gerekir. Açık havaya yeterince çıkarılmadıklarında mutsuz olabilir ve tepkisel davranışlar göstermeye başlayabilirler. Daha sosyal olmaları için eğitilmeleri de önemlidir. Bunun için ödül mamalarından faydalanılabilir.
Banyo sıklığını ayarlamak için Chihuahua'nın kirlenme oranı belirleyici olabilir. Rahatsız edici bir koku oluştuğu veya kirlendiği durumda hemen yıkanmalıdır.
Oyun oynamayı seven Chihuahua, uykuya çok düşkün değildir. Günde ortalama 12 saat uyku onun için yeterli olacaktır. Gereğinden fazla uyuduğu gözlenirse bir veterinere danışılmalıdır.
Yavru köpekler için gerekli olan ve sonrasında düzenli yapılması gereken aşılar uygulandığı, veteriner kontrolüne düzenli gidildiği sürece 14-18 yıl boyunca rahatça yaşayabilirler.