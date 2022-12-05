Chinchilla Kedi Özellikleri ve Bakımı - Chinchilla Kedi Nasıl Bakılır ve Ne Kadar Yaşar?

Chinchilla Kedi özellikleri denildiğinde akla gelen ilk şey kuşkusuz hayvanın fiziksel güzelliğidir. Chinchilla Kedi ne kadar yaşar sorusuna cevap arıyorsanız da bu ömrün ortalama kedi ömürlerinden çok da farklı olmadığını söyleyebiliriz. Chinchilla kedi bakımı zor mu veya Chinchilla kedi çok tüy döker mi soruları, bu kediyi evinde beslemek isteyenlerin araştırma konuları arasındadır. Çinçila kedi neleri sever gibi merak ettiğiniz soruların cevapları yazımızın devamında.

Chinchilla Kedi Özellikleri

Chinchilla Kedileri uzun ve ipeksi tüylere sahip olan, iri gözleri ile insanları etkileyen bir kedi ırkıdır. İran kedilerinden farkı yüzlerinin basık olmamasıdır. Bu tür, 19. YY'ın sonlarında melezlenerek ortaya çıkmıştır. Chinchilla esasında kemirgen bir hayvanın adıdır. Bu kedi de adını, söz konusu kemirgene benzemesi nedeniyle almıştır. Chinchilla Kedilerinin belirgin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Orta büyüklükte bir kedi türüdür.

Erişkin durumda olanların ağırlığı 3,5 ila 7 kg arasında değişir.

Tüyleri sık, yumuşak ve uzun yapıdadır.

Tüy renkleri krem ve beyaz tonlarındadır.

Kedinin gözleri İran kedileri gibi içe doğru dönük değildir.

Gözleri yeşil ya da mavi renklidir.

İnsan canlısı bir kedi türüdür.

Sahiplerine bağlıdır.

Çok zeki hayvanlardır.

Avcılık yetenekleri çok gelişmiştir.

Sesiz yapıları vardır. Çok miyavlamazlar.

Çok hareketli olmasalar da oyun oynamayı çok severler.

Genel anlamda sağlıklı olsalar da böbrek hastalıklarına yatkındırlar.

Ortalama yaşam süreleri 15 yıldır.

Chinchilla Kedi Bakımı Zor Mu?

İran kedilerinde genellikle solunum yolu hastalıkları ve göz akıntıları olur. Chinchilla Kedilerinin ise yüz yapıları İran kedilerinden farklı olduğundan göz akıntısı sorunu ile karşılaşılmaz. Fakat uzun tüylere sahip olan bu kedilerin göz çevresi toz tutmaya çok müsaittir. Bu nedenle kedinin gözlerinin sürekli temizlenmesi gerekir.

Kedinin uzun tüylü olmasından kaynaklı olarak düzenli tüy bakımına da ihtiyaç vardır. Bu nedenle haftada en az 3 kez tüyleri taranmalıdır. Tüy bakımı ihmal edilirse çeşitli deri hastalıkları ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kendilerini temizlerken çok miktarda tüy yutarlar. Bu tüyler sindirilemediği için sık sık kusarlar. Söz konusu olumsuzluğun önüne geçmek adına ölü tüyler düzenli olarak temizlenmelidir.

İran kedileri gibi sakin ve uysal bir yapıya sahiptirler. Kalabalık ve gürültülü ortamları sevmezler. Bu nedenle evinizde çok sayıda insan yaşıyorsa bu kedi türünü beslemeniz sorun yaratabilir. Kedinin genel özelliklerini göz önünde bulundurduğunuzda bu kediyi evde beslemeyi düşünebilirsiniz.