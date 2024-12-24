CHP Afyon Gençlik Kollarından istifa

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Asım Karaduman açıklamasında, yıllardır gönül vererek sürdürdüğü görevini bırakma kararını paylaşan Karaduman, şu ifadelere yer verdi: "Yıllardır gönül vererek devam ettiğim görevimi, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevimi ve parti üyeliğimi gün itibariyle sonlandırmış bulunuyorum. Hepinizden helallik istiyorum."

PARTİ BÜYÜKLERİNE TEŞEKKÜR (!) VE ELEŞTİRİ

Karaduman, açıklamasında parti yönetimine yönelik eleştirilerini de dile getirerek, şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Bugün beni bu raddeye getiren parti büyüklerimize ayrıca teşekkür ederim. Verdiğimiz her emeği karşılıksız bıraktılar ve yolumuza başka bir siyasi arenada devam etmemiz gerektiğini hatırlattılar."

GENÇLERİN ÖNÜ KAPANIYOR

Parti yönetimlerini liyakat eksikliğiyle eleştiren Karaduman, gençlerin siyasetteki yerinin engellendiğini ifade etti: "İktidar gençler ile gelecek dedikçe, kendi konfor alanından çıkmayan yönetimlerimiz liyakatsiz bir şekilde hareket etmeye devam ettikçe, iktidar yolunda büyük darbe yiyeceklerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gençlerin siyasetteki önünü kesmek isteyenlere inat, gençlere değer veren bir siyasi arenada yeniden karşılaşacağız."