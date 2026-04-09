Haberler Yaşam Haberleri İzmir merkezli yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 9.04.2026 09:50 Son Güncelleme: 9.04.2026 10:54

İzmir merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi ile bağlantılı iddialar üzerine başlatılan incelemede, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
  • ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, kooperatif vekili Av. Nilgün Dağgeçen'in şikayeti ve bilirkişi raporu doğrultusunda harekete geçildi.

Dosyada, kooperatif faaliyetleriyle ilgili usulsüzlük iddialarının incelendiği ve şüpheliler hakkında Görevi Kötüye Kullanma, Denetim Görevinin İhmali ve Zimmet suçları nedeniyle işlem başlatıldığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'nun da dahil olduğu süreçte, Ümit Erkol'un Çankaya'daki adresine yakalamaya yönelik arama kararı çıkarıldı.

Erkol, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelere göre dosyanın genişleyebileceğini belirtiyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz