CHP belediye başkan adayları 2024: 31 Mart Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları isim listesi

Açıkladıkları 4 Büyükşehirden 2'sinin önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Özgür Özel tarafından ilan edildiğine işaret eden Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayının Mustafa Bozbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayının da Ahmet Akın olarak belirlendiğini kaydetti.

Yücel, diğer belediye başkan adaylarının ise geçtiğimiz hafta PM toplantısında örgüte yetki verdikleri il ve ilçelerle, yetki verilmemiş olsa bile il ve ilçe örgütleri, milletvekili ve PM üyelerinin üzerinde tam mutabakat sağladığı kişiler olduğunu söyledi.

Partilerinin 2019'dan bu yana Türkiye'nin yarısını sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırdığını savunan Yücel, "Belediyelerimiz geçtiğimiz 4 yılda başta pandemi olmak üzere, deprem, sel gibi doğal afet süreçlerinde, halkımızın yanında olmuştur. Vatandaşımızın ihtiyaç ve taleplerini yüksek organizasyon yetenekleriyle hızlı bir şekilde karşılamışlardır. İnanıyoruz ki 31 Mart seçimlerinde insan odaklı politikalarımızla vatandaşımıza, sıcak bir el uzatan belediyelerimizin sayısını artıracağız." ifadesini kullandı.