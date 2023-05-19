Haberler Yaşam Haberleri CHP delegesinin yalanı ortaya çıktı! Hukuka aykırı bir şekilde paylaştılar...
Giriş Tarihi: 19.5.2023 18:47 Son Güncelleme: 19.5.2023 19:19

CHP delegesinin yalanı ortaya çıktı! Hukuka aykırı bir şekilde paylaştılar...

28 Mayıs seçimleri öncesinde sandık başındaki görevlilerin ve müşahitlerin dikkatli olmadığı iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada birçok kullanıcı gibi CHP İstanbul İl Delegesi Murat Bakır da bir göçmene ait olduğu iddia edilen göçmen izni belgesi görselini kişi verilerinin korunmasını hiçe sayarak paylaşıp bu kartlarla oy kullanılacağı algısı vermeye çalıştı. Oysa seçmen listelerinde göçmenin bilgileri yer almayacağı için zaten göçmen izni kartıyla oy kullanması imkânsız. Çünkü Yabancı Kimlik Numarası ile değil sadece TC Kimlik Numarası ile oy kullanılabiliyor.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
CHP delegesinin yalanı ortaya çıktı! Hukuka aykırı bir şekilde paylaştılar...

14 Mayıs seçimleri güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleşti ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı yenilgiyi kabullenemeyen Millet İttifakı'nın kimi destekçileri "Oylar çalındı" iddiasını devreye soktu. Oysa sosyal medyadan belge diye paylaşılan içeriklerin sahte içerikler olduğu anlaşıldı.

KİŞİNİN VERİLERİNİ HUKUKA AYKIRI PAYLAŞTILAR

28 Mayıs seçimleri öncesinde ise bu sefer sandık başındaki görevlilerin ve müşahitlerin dikkatli olmadığı iddiası ortaya atıldı. Bunun için ise özel hayatı ihlal ederek Göç İdaresi Başkanlığı'nın göçmenlere verdiği göçmen ikamet izni belgesi görseli kullanıldı. Sosyal medyada birçok kişi gibi CHP İstanbul İl Delegesi Murat Bakır da bir göçmene ait olduğu iddia edilen göçmen izni belgesi görselini kişi verilerinin korunmasını hiçe sayarak paylaştı.

Bakır, bir göçmen kadının adının, soyadının, yabancı kimlik numarasının ve diğer bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı izin belgesi kartını paylaşıp "Arkadaşlar 28 Mayıs'ta seçimde sandık başında veya müşahit olarak görev yaparsanız bu kartlara dikkat edin lütfen. Bu bir kimlik kartı değildir. İkamet izin belgesidir" ifadelerini kullandı.

Ancak bilindiği üzere seçmen listelerinde bilgileri olmayacağı için zaten göçmen izni kartı ile oy kullanması mümkün değil. Çünkü Yabancı Kimlik Numarası ile değil sadece TC Kimlik Numarası ile oy kullanılabiliyor. Seçmen listelerinde de sadece TC Kimlik Numaraları yer alıyor.

TEPKİ GÖSTERİLDİ "BİR İNSANIN BİLGİLERİNİ PAYLAŞACAK KADAR FAŞİST BİR ZİHNİYET BU"

Sosyal medyada birçok CHP destekçisi trol hesap da aynı şekilde hukuku hiçe sayarak bir göçmen kadına ait olduğu iddia edilen göçmen izin belgesi kartını hiçbir bilgiyi gizli tutmadan paylaştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise açık bir şekilde kimlik kartının paylaşılmasına tepki gösterdi. Tepki gösterenlerden biri olan Mehmet Ali Yılmaz, bu paylaşımları yapan için "Bir insanın bilgilerini paylaşacak kadar faşist bir zihniyet bu" yorumunu yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da tepki göstermeye devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Başkan depremzedelere kin kustu: Beter olun, aç ölün, pisliğinizde boğulun...
Son dakika: Başkan Erdoğan, Sinan Oğan ile görüştü
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan CNN International’a çarpıcı açıklamalar: İnşallah milletim bizi yanıltmayacak
FETÖ ve PKK Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi! İşte Silivri ve Diyarbakır cezaevlerinden seçim sonuçları
‘Özgür’leştirilen ilk F-16’lar teslim edildi
Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
Son dakika: YSK resmi cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıkladı
CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar
HDP'li Bülbül'den küstah sözler: Gidişat darbe dahil her şeye açık
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan nakit avans ve kredili mevduat açıklaması: Hiçbir sınır uygulanmayacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP delegesinin yalanı ortaya çıktı! Hukuka aykırı bir şekilde paylaştılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA