CHP engelledi, halk destekledi

Cumhur İttifakı'nın Adana'nın Pozantı Belediye Başkanı MHP'li Ali Avan, ilçeye kazandırmak için meclise sunduğu ancak CHP'li meclis üyelerinin 10 milyon TL kredi talebine ret oyu verdiği halk ekmek ve aşevini tamamladı. Başkan Ali Avan, "Tüm engellemelere rağmen iki projemizi bitirdik. Pozantı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz halk ekmek fabrikamız ve şehidimizin adını gururla yaşatacağımız Şehit Erhan Konuk Aşevimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımıza en kaliteli, en lezzetli ve en sağlıklı ekmeği sunabilmek adına fırınımızı ateşledik" dedi.

RET VERDİLER TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDILAR

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, geçtiğimiz yıl meclis oturumunda ekmek fabrikası ve aşevi yapılması için CHP'lilerin 10 milyon TL'lik krediye ret oyu vermesinin ardından iki projeyi hayata geçirmek için ilçede "Bir tuğla da sen koy" kampanyası başlattı. Kampanya Pozantılılar büyük ilgi göstererek destek verdi. İki projenin temel atma törenine ret oyu veren CHP'li meclis üyelerinin katılması dikkat çekti.

BU İŞİN PARTİSİ YOK

CHP'li meclis üyelerinin tüm engellemelerine rağmen başkan Avan iki projeyi tamamladı. Avan, "Pozantı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz halk ekmek fabrikamız ve şehidimizin adını gururla yaşatacağımız Şehit Erhan Konuk Aşevimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu işin partisi yok. Vatandaşlarımıza en kaliteli, en lezzetli ve en sağlıklı ekmeği sunabilmek adına fırınımızı ateşledik. Önümüzdeki hafta başlayacak satışlarımız öncesinde, fırınımızın test üretimlerine ve deneme çalışmalarına başlıyoruz. Haftaya taze ekmek kokusu Pozantı sokaklarını saracak" diye konuştu.