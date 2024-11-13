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Giriş Tarihi: 13.11.2024 13:52 Son Güncelleme: 13.11.2024 14:01

CHP geldi kentsel dönüşüm durdu: “Üsküdar’da, 7 ayda sadece bir apartman…”

İstanbul’da 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi’nde koltuğa oturan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın kentsel dönüşüm adına 7 ayda kayda değer bir adım atmadığı ileri sürüldü. Eski Başkan Hilmi Türkmen, “10 yılda 20 binden fazla riskli konutu dönüştürdüğümüz Üsküdar’da, 7 ayda 1 (sadece bir) apartman için dönüşümü başlatmayı başarabilmişler” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
CHP geldi kentsel dönüşüm durdu: Üsküdar’da, 7 ayda sadece bir apartman…

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) belediye başkanlığı döneminde 10 yıl içerisinde 20 binden fazla riskli konut dönüştürüldü. 2024'ün Mart ayındaki yerel seçimlerde belediyenin AK Parti'den CHP'ye geçiş yapması ardından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kentsel dönüşüm adına 7 ay içerisinde kayda değer bir adım atmadığı ileri sürüldü. Dedetaş ise ilçenin Acıbadem Mahallesi'ndeki Baltepe Apartmanı sakinleri ile dönüşüm için anlaşmaya varıldığını sosyal medyadan duyurdu.

7 AYDA BİR APARTMAN

Ancak sadece tek bir bina için böyle bir duyuru yapması Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından yadırgandı. Türkmen, Dedetaş'ın paylaşımına atıfta bulunarak eleştirilerini sıraladı. Türkmen şunları söyledi: "10 yılda 20 binden fazla riskli konutu dönüştürdüğümüz Üsküdar'da, 7 ayda 1 (sadece bir) apartman için dönüşümü başlatmayı başarabilmişler! Bunu da, muhtemelen o apartmanın dönüşüm maliyetine yakın bir reklam ve lansmanla 'büyük bir başarı, zafer' gibi ilan ediyorlar. Gülünç, komedi diyeceğim ama konu hiç komik bir konu değil. Yazık, gerçekten çok yazık!"

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CHP geldi kentsel dönüşüm durdu: “Üsküdar’da, 7 ayda sadece bir apartman…”
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