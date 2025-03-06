CHP Genel Başkanı Özel 10 bin lira tazminat ödeyecek

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın Avukatı Samet Can Olgaç, 11 Eylül 2024'de müvekkili aleyhine ağır hakaret ve iftira mahiyetinde sözler kullandığı gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Akar'ın Avukatı Samet Can Olgaç ile Özel'in Avukatı Sedat Aslantaş katıldı. Söz alan Olgaç, Özel'in dava konusu sözleri nedeniyle müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek, davanın kabul edilmesi gerektiğini söyledi.



Duruşmada Özel'in Avukatı Aslantaş ise müvekkilinin sarf ettiği sözlerin siyasi eleştiri mahiyetinde olduğunu, davacı tarafın bir siyasetçi olarak eleştirilere katlanması gerektiğini savunarak, davanın reddedilmesini talep etti. Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek Özel'in Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.