CHP il teşkilatı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezar taşını dikti!
Giriş Tarihi: 26.05.2026 19:14

Bursa’da CHP İl Örgütünde gerçekleştirilen bayramlaşma programı pes dedirten görüntülere sahne oldu. Programın yapıldığı alanda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve ona destek veren Milletvekillerinden biri olan Orhan Sarıbal’ın mezar taşları dikildi. Mezar taşlarının önüne ise, “Kimsesizler mezarlığı” yazılı pankart asıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP Bursa İl Örgütü, Kurban Bayramı dolayısıyla bir bayramlaşma programı düzenledi. Programda, mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı akılalmaz bir protesto düzenlendi. Bayramlaşma alanının bulunduğu yere kurulan sahneye, Kılıçdaroğlu'nun ve ona destek verenlerden biri olan Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın temsili mezar taşları konuldu. Nilüfer İlçe Gençlik Kolları tarafından hazırlanan temsili mezarlık sahnesinin önüne ise, "Kimsesizler mezarlığı" yazılı pankart asıldı.

DİKKAT ÇEKEN DOĞUM VE ÖLÜM TARİHLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezar taşının üzerine doğum tarihi olarak, CHP'nin ilk başına geçtiği yıl olan 2010 yılı yazılırken, ölüm tarihine ise, Mutlak butlan kararının çıktığı gün yazıldı. Aynı şekilde Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın doğum tarihine, Milletvekili seçildiği yıl olan 2015 yazılırken, ölüm tarihine ise yine mutlak butlan kararının çıktığı tarih atıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#BURSA

