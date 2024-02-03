CHP, İzmir’de adaylık sürecini eline yüzüne bulaştırdı Çiğli’de Yıldırım gitti Yıldız geldi

Uzun süre İzmir adaylarını açıklamayan CHP Genel Merkezi, 29 Ocak'ta İzmir gündemli toplanarak ilçe aday adaylarını masaya yatırdı. MYK'nın önerdiği isimler bir iki değişiklik dışında PM'de kabul edildi. 20 ilçe belediye başkanı çizik yerken Karaburun, Çiğli, Güzelbahçe, Çeşme, Karşıyaka adaylarına tepki gösteren partililer ilçelerinde art arda eylemler yaparak 'ithal aday istemiyoruz' sloganları attı.

ÇİĞLİ KARIŞTI

Çiğli'de de Uygar Yıldırım'a tepki gösteren partililer adayın açıklanması ile birlikte ilçe binasının önüne giderek eylem yaptı. Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Çiğli İlçe Başkanlığı partililerin cep telefonlarına mesaj atarak Çiğli adayının 2 Şubat'ta toplanacak CHP MYK'sında tekrar değerlendirmeye alınacağını belirtti.

YILDIRIM GİTTİ YILDIZ GELDİ

Dün toplanan CHP MYK'sı PM'ye Uygar Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız'ı önerdi. PM'nin de onayı ile CHP'nin Çiğli adayı değişti. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel Çiğli adayı dışında herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

BAYIR PARTİ SÖZCÜSÜ YÜCEL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Yücel'in açıklamaları parti tabanında değişim bekleyen bazı ilçelerde rahatsızlığa ve hayal kırıklığına neden oldu. Yücel'in açıklamalarına tepki gösteren CHP eski İzmir milletvekili Tacettin Bayır, ithal aday tepkilerinin yaşandığı Karaburun ile ilgili olarak açıklama yaptı. Parti Sözcüsü Yücel'in 'Çiğli dışında hiçbir yer değişmeyecek açıklamasını eleştiren Bayır, "Sayın Yücel madem değiştirebiliyor ise niye sadece Çiğli? Karaburun'u Atina'ya mı bağladınız? Siz İzmir İl Başkanlığı ve vekilliği yapan birisi olarak oradaki sorunu sanırım tüm köyleri gezerek aşar AK Parti'ye kaptırmazsınız." İfadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Bilindiği üzere Çiğli'de Uygar Yıldırım'ın aday gösterilmesi sonrası bazı partililer ilçe binası önünde eylem düzenlemiş, mevcut başkan Utku Gümrükcü ise Yıldırım'ın adaylığına manidar tepki göstermişti. Ayrıca ilçe örgütü üyelerine toplu mesaj atarak Uygar Yıldırım'ın adaylığının bugün yapılacak toplantılarda ele alınacağına dair bilgilendirme yapmıştı. MYK dünkü toplantıda süreci yeniden ele almış ve Çiğli adayı olarak Onur Emrah Yıldız'ı belirlemişti. Çeşme'de ise mevcut başkan Ekrem Oran, Lal Denizli'ni adaylığına karşı çıkarak Genel Merkez'e ültimatom gibi uyarı yaparak "lütfen bizi baba ocağımızdan ayırmayın" açıklaması yapmıştı.

İLÇE ÖRGÜTÜ ANKARA'YA GİTMİŞTİ

Karaburun'da ise Nurşen Balcı'nın aday gösterilmesine parti örgütü ile mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın tepkilerine neden olmuştu. İlçe Örgütü, Ankara'ya çıkarma yaparak Balcı'nın adaylığının geri çekilmesini istemiş, eski belediye başkanı Serdar Yasa'nın ise bağımsız aday olabileceği gündeme gelmişti. Ayrıca Balcı'nın yaptığı ilçe ziyaretlerinde protesto gösterileri yapılmıştı. Güzelbahçe'de ise mevcut başkan Mustafa İnce ile koltuğa talip olan 7 aday adayı, Belediye Başkan Yardımcısı görevinde iken aday ilan edilen Mustafa Güney'in adaylığına itiraz ederek kararın yeniden değerlendirilmesini talep etmişti. Yine Karşıyaka ve Bayraklı'da aday tepkileri yaşanmıştı.