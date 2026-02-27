CHP kayyum davası devam ediyor: Yapılan itirazlar değerlendirilecek

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlüklerin yapıldığı iddiasıyla iptali için Özlem Erkan tarafından açılan davada mahkeme 2 Eylül 2025'te oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar vermişti. Mahkeme, kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 ismi kayyum olarak atamıştı.

Gürsel Tekin

DAVANAME İLE BİRLEŞTİRİLDİ

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti. Süreç devam ederken CHP 24 Eylül günü olağanüstü seçime gitmişti. Bunun üzerine mahkeme, İstanbul Valiliğine ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazı yazarak seçimin durdurulmasın istemişti. YSK tarafından yapılan değerlendirme sonucu seçimin devamına karar verilmiş ve ardından yapılan seçimde Özgür Çelik'i İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti.

İL SEÇİM KURULU'NDAKİ SONUÇLARI İSTENDİ

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden süreçte son olarak İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak yeni yapılan seçimlere ilişkin evrakların ve sonuçların istenmesine karar verilmişti.

KAYYUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Bu celse Gürsel Tekin ve beraberindeki isimlerin "tedbir heyeti" olarak göreve getirilmesine yapılan itirazların değerlendirilmesi bekleniyor.