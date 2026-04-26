CHP Konya’da görevden alma tartışmaları sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, geçtiğimiz günlerde ilçe gençlik kolları başkanları ve yönetimlerini iddiaya göre hiçbir gerekçe göstermeden görevden aldı. Bunun üzerine gençler il binasına giderek 'yönetim istifa' sloganları atarak bu kararı alan yönetimi yuhaladı. Gençler il binası önüne birde mezar taşı bıraktı.

GENÇLİK KOLLARININ GÖREVDEN ALINMASI İRADE GASPIDIR

Görevden alma tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, birbirinden sert açıklamalarda gelmeye devam ediyor. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, "CHP Konya Gençlik Kolları İlçe Başkanları ve yönetimlerinin tamamının tek bir kararla görevden alınması açıkça bir irade gaspıdır. Seçilmiş Gençlik Kolları Başkanlarının ve yönetimlerinin hiçbir somut ve şeffaf gerekçe sunulmadan tasfiye mantığıyla görevden alınması; demokrasiyle, örgüt kültürüyle ve siyasi ahlakla bağdaşmaz. Partimizin birlik ve beraberlik duygularına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde, sağduyunun yerini kişisel hırsların aldığını görüyorum. Bu hırsın yalnızca bireyleri değil, ortak mücadelemizi de zedelediği artık inkar edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Konya Gençlik Kolları İlçe Başkanlarının iradeleri yok sayılarak görevden alınması da bu tablonun en somut göstergesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü gelenekleri; farklı düşüncelerin bir arada var olabildiği, eleştirinin değer gördüğü bir siyaset anlayışına dayanır. Ancak bugün gelinen noktada, bu anlayıştan uzaklaşıldığını ve parti içi demokrasinin göz ardı edildiğini görmek üzüntü vericidir" dedi.

'O KOLTUKLAR SİZE BAKİ DEĞİL'

CHP 36. dönem parti meclisi üyesi ve eski ilçe başkanı Bülent Ecevit Tatlıdil ise, "Genel Merkezimize kimler kendince telkinde bulunup, bu kararın alınmasında kim yada kimler rol aldıysa amaçları partiyi büyütmek birleştirmek değil, kendilerinin at oynayacağı bir yapı kurma hevesidir. Bu karardan ilçe başkanlarının bile haberi yok. Seçilmiş gençlik kolları ancak seçimle gider. Kendilerini dev aynasında görenler unutmayın ki o koltuklar size baki değil" ifadelerini kullandı. 6 ay önce göreve başlayan ve tepkilerin odağında olan İl Başkanı Nejat Türktaş'ın ise ne yapacağı merak ediliyor.