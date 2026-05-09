CHP kurultayı davasında yeni gelişme: Etkin pişmanlık ifadeleri istinafa gönderildi

CHP'nin 38. Şaibeli Kurultayın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce davanın "konusuz kaldığı" gerekçesiyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti. Bunun üzerine eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu bazı eski CHP kurultay delegeleri kararı istinafa taşımıştı.

İSTİNAF SÜRECİNDE YENİ DOSYA HAREKETLİLİĞİ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, Ankara'da dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Söz konusu ifadelerin, kurultay sürecine ilişkin iddialar kapsamında dosyaya değerlendirilmek üzere iletildiği öğrenildi.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMASI GÜNDEMDE

CHP kurultayına ilişkin dava süreci, son dönemde siyasetin en çok tartışılan başlıklarından biri haline geldi. Davacılar, kurultay sürecinde usulsüzlükler bulunduğunu öne sürerek kurultayın "mutlak butlan" kapsamında yok hükmünde sayılması gerektiğini savunuyor.