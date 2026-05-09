Haberler Yaşam Haberleri CHP kurultayı davasında yeni gelişme: Etkin pişmanlık ifadeleri istinafa gönderildi
Giriş Tarihi: 9.05.2026 15:23

CHP kurultayı davasında yeni gelişme: Etkin pişmanlık ifadeleri istinafa gönderildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan ve kamuoyunda “mutlak butlan davası” olarak bilinen süreçte dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerinin, dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne gönderildiği öğrenildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
CHP kurultayı davasında yeni gelişme: Etkin pişmanlık ifadeleri istinafa gönderildi
  • ABONE OL

CHP'nin 38. Şaibeli Kurultayın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce davanın "konusuz kaldığı" gerekçesiyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti. Bunun üzerine eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu bazı eski CHP kurultay delegeleri kararı istinafa taşımıştı.

İSTİNAF SÜRECİNDE YENİ DOSYA HAREKETLİLİĞİ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, Ankara'da dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Söz konusu ifadelerin, kurultay sürecine ilişkin iddialar kapsamında dosyaya değerlendirilmek üzere iletildiği öğrenildi.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMASI GÜNDEMDE

CHP kurultayına ilişkin dava süreci, son dönemde siyasetin en çok tartışılan başlıklarından biri haline geldi. Davacılar, kurultay sürecinde usulsüzlükler bulunduğunu öne sürerek kurultayın "mutlak butlan" kapsamında yok hükmünde sayılması gerektiğini savunuyor.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #CHP #GÖKHAN BÖCEK #MUHİTTİN BÖCEK #ÖZKAN YALIM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP kurultayı davasında yeni gelişme: Etkin pişmanlık ifadeleri istinafa gönderildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA