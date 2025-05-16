CHP mitingi için sahne kurulumu sırasındaki vinç kazasını haber yapmak isteyen gazetecilere çirkin saldırı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yaşandı. 19 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting yapacağı Gündoğdu Meydanı'nda sahne kurulumu yapılırken vinç kazası yaşandı ve bir işçi yaralandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de kazayı haber yapmak için olay yerinde gitti. Yaralı işçinin başında toplanan kalabalık ilk olarak çekim yapılmasını engelledi. Ardından da tehditler savuran grup İHA ekibini darp etti.

TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI

Gözü dönmüş saldırganların tekmeli yumruklu linç girişiminde muhabir Ali İhsan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici, başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin gözü önünde yapılan saldırı sonrası gazeteciler şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Polisin olay yerine gelmesi ile saldırganlar kaçarak uzaklaştı. Bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili emniyet birimleri, kaçan diğer saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

CHP İL BAŞKANI ORALI BİLE OLMADI

Olayın ardından CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, beraberinde kalabalık bir grupla birlikte meydana gelerek incelemede bulundu. Sahne kurulumu ile ilgili görevlilerden bilgi alan Aslanoğlu, orada bulunan bir başka İHA ekibi tarafından kendisine yaşanan çirkin saldırı ile bilgi verildiğinde ilgisiz kaldı. İHA mikrofonlarına konuşmaktan çekinen Aslanoğlu, 'geçmiş olsun' bile demeden alandan ayrılmayı tercih etti.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Darp raporu alan Çiftçi ve Derici Alsancak Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Çiftçi, "Olay yerine gittiğimizde alanın çevresinde belediyenin yerleştirdiği bariyerler vardı. Oradaki görevliye gazeteci olduğumuzu söyleyip içeri girdik. Alanda yerde yaralıya müdahale ediliyordu. Bize 'Çekmeyin, çekim yapamazsınız' dediler. Biz gazeteci olduğumuzu, kamu görevi yaptığımızı söyledik. Orada belediye görevlileri de vardı, zabıta görevlileri de vardı. Büyükşehir Belediyesi görevlileri de çekim yapamayacağımızı söylediler. Alandaki şahıslardan biri gelip tehditvari konuştu. Açıkça tehdit etti, 'Çekim yaparsanız ağzınızı yüzünüzü dağıtırım' dedi. Ben kendisi ile konuşurken görmediğim bir şahıs gözümde gözlük varken yüzüme sertçe tokat attı ve ben sendeledim. Sonrasında hepsi birden üzerime çullandı, yaklaşık 15-20 kişi tarafından darp edildim. Bu basit bir saldırı veya kavga değil, resmen linç girişimi" dedi.

ZABITA İZLEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlilerinin "Biz polis değiliz, hiçbir şey yapamayız" dediklerini aktaran Çiftçi, "Zabıta görevlileri sadece izlediler" dedi. Derici ise, "Vincin olduğu bölümü çekerken Ali İhsan'ın bir grup tarafından darp edildiğini gördüm. Yanlarına gidip araya girdim, 'Niye vuruyorsunuz?' dediğim anda benim üzerime geldiler. Kaçıp kurtulmaya çalıştım ama yakaladılar, tartaklamaya başladılar" dedi.