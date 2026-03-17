CHP parti içi demokrasiden yine sınıfta kaldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in demokrasi ve ifade özgürlüğü söylemleri yine havada kaldı. CHP İzmir İl Disiplin Kurulu, bir dönem DSP İzmir il başkanlığı görevinde de bulunan İzmir Barosu Eski Başkanlarından Özdemir Sökmen'i sosyal medya hesabı üzerinden CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ile Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi eleştirdiği gerekçesi ile partiden kesin olarak ihraç etti.

UZUN YILLAR DSP İL BAŞKANLIĞI DA YAPMIŞTI

İzmir Barosu eski başkanı Özdemir Sökmen geçtiğimiz yıl CHP Bornova İlçe Başkanlığına aday olmuş, seçimi mevcut başkan Ertürk Çapın kazanmıştı. Bornova ilçe başkanı Ertürk Çapın ile İzmir Barosu eski başkanlarından ve uzun yıllar DSP İzmir İl Başkanı olarak görev yapan Özdemir Sökmen arasında bir süredir devam ettiği öğrenilen tartışma sonucunda Sökmen, İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

SÖKMEN: BAYRAM HEDİYESİ OLARAK KABUL EDİYORUM

Bu gelişmeyi sosyal medyadan kamuoyuna duyuran Özdemir Sökmen, "CHP İzmir İl Disiplin Kurulu nihayet CHP'den kesin olarak ihraç edilmeme karar verdi. İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın şikayeti üzerine, geçen seçim döneminde, Ertürk Çapın ve Belediye Başkanı Ömer Eşki hakkında sosyal medyada aslı olmayan iftiralarda bulunduğum gerekçe gösterilerek, parti tüzüğünün 68/1-b maddesi gereğince kesin ihraç cezası ile cezalandırılmama karar verildiği bugün tarafıma tebliğ olunmuştur. Sosyal demokrasiye Ata'larımdan bu yana istisnasız hizmet eden, 40 yıllık bir partili olarak bana verilen bu cezayı bir bayram hediyesi olarak kabul ediyor, bu kararı sayın kamuoyunun dikkat ve takdirine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

GENÇ MESLEKTAŞLARIMI ZOR DURUMDA BIRAKMAMAK İÇİN…

Sökmen, "Kararın içeriğini ve gerekçesini, İl başkanlığımızı ve kararda imzası bulunan Bornovalı hemşerimi ve yaşları benden çok genç olan 5 adet hukukçu kardeşimi zor durumda bırakmamak için şimdilik açıklamayı uygun bulmuyor, Sayın Belediye Başkanımız aleyhine sosyal medyada herhangi bir açıklama yapmadığımı da tüm kamuoyuna bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.