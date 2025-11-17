Haberler Yaşam Haberleri CHP Posof Belediye Başkanı Demirci’nin “rakı masası” tepki çekti
Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:50

CHP Posof Belediye Başkanı Demirci’nin “rakı masası” tepki çekti

Ardahan’ın Posof ilçesinde uzun süredir çözüm bekleyen yol, ulaşım ve altyapı sorunları gündemdeki yerini korurken, CHP’li Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci’nin rakı masasında verdiği görüntüler ilçe halkının tepkisine neden oldu.

Şenol BOZKURT
Posof'ta özellikle kış aylarında daha da ağırlaşan yol ve ulaşım problemleri vatandaşların günlük hayatını zorlaştırırken, belediyenin altyapı çalışmaları konusunda da ilerleme kaydedilemediği belirtiliyor.

İlçenin temel belediye hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar vatandaşların eleştirisini artırırken, Başkan Demirci'nin "keyif masasında" görüntülenmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, ilçede çamur içinde kalan yolların, aydınlatma eksikliklerinin, su ve kanalizasyon arızalarının çözümsüz durduğunu ifade ederek, "Posof hizmet beklerken belediye başkanının kadeh kaldırması kabul edilebilir bir durum değil" görüşünü dile getiriyor.

Belediye yönetiminin sahada olması gerektiğini belirten ilçe sakinleri, hizmet üretmek yerine masa başında görüntü vermenin belediyecilik anlayışıyla bağdaşmadığını savunuyor. Yerel kaynaklar, Posof'ta altyapı yatırımlarının uzun süredir ötelenmesinin ilçenin yaşam kalitesini düşürdüğünü belirtirken, belediye çalışmalarındaki yavaşlık da eleştiri konusu olmaya devam ediyor. CHP'li belediyenin hizmet performansının tartışma yarattığını belirten çevreler, yaşanan görüntülerin "sorunlardan kopuk bir yönetim tablosu" ortaya koyduğunu ifade ediyor. Posof halkı, belediye yönetiminden sahaya inmesini, altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmesini ve ilçeyi gerçek anlamda hizmetle buluşturmasını bekliyor.

