CHP Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’den bir skandal daha

Deprem için aldığı yardım kolilerini 1 yıl depoda beklettikten 31 Mart Mahalli İdareler seçimi öncesi oy devşirme uğruna vatandaşa dağıtması ile gündeme gelen CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse bu sefer de AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Büyüközdemir'in tanıtım toplantısı öncesi Safranbolu AK Parti ilçe Başkanı Yasin Aydın'ın yerel bir internet yayınındaki konuşmalarını Belediye Basın bürosuna montajlayıp kendi lehine bir algı oluşturmak amacıyla sosyal medya hesaplarında yayınladı.

YAPTIĞI NE SİYASİ AHLAKA NE DE İNSANLIĞA SIĞAR

Başkan adayı Ali Büyüközdemir'in yapacağı projeleri sabote etmek ve algı operasyonu yapmak için tamda proje tanıtımı anında böyle bir videonun yapılmasının çok manidar olduğunu belirten AK Parti Safranbolu ilçe Başkanı Yasin Aydın Belediye Başkanına teşekkür ettiğini belirterek, "CHP Belediye Başkan Adayına yine teşekkür ediyorum, neden? CHP'nin gerçek yüzünü, kendi gerçek yüzünü gösterdiği için. Programdan onunla ilgili teşekkür kısımlarını keserek yayınladığı için onun adına yine üzüldüm. Şuanda benim konuşmalarımı keserek oluşturmak istediği algıyı anlıyorum, anladığım kadarıyla bu algı onun işi olmuş algıdan besleniyor. Ama ben her zaman doğruları söylemeye devam edeceğim."

YAPMADIKLARINI SÖYLEYEN İLÇE BAŞKANININ KONUŞMASINI MONTAJLAYIP SERVİS YAPTI

Program da yaptığı konuşmasının montajlandığını belirten İlçe Başkanı Aydın, "Programdaki konuşmalarıma gelince; Kendisinin 2019 seçimleri öncesi Proje tanıtımında Safranbolu'nun ihtiyaçlarıyla ilgili doğru tespitler yaptığını söyledim ancak bu tespitlere rağmen hiç bir projesini hayata geçirmediğini de söyledim. Aslanlar Sosyal Tesisinin daha önceden de orada olduğunu sadece tefrişat ve çevre düzenlemesinin yapıldığını, yine Leyla Dizdar Kültür Merkezinde de tefrişat yapıldığını yani CHP Belediye Başkan Adayının yapmadığını, kreş ve park konusunda kendi eliyle yapmadığını yine dile getirdim. Programı kesmediğinizde hepsi net şekilde anlaşılıyor. Hatta söz verip yapamadığı projelerin bulunduğu bölgelerdeki havadan drone görüntüleri ile son hallerini sundum. Böyle bir programdan kendine bir video yapması gösteriyor ki "Artık yolun sonu geldi. Çatı ve temeli belediye tarafından atılan hiç bir tesis yok. Projeler söylediğimiz gibi hep tespitte kalmış. Tespitler doğru ama çözüm yok, çözümsüzlük, insanları kandırma var. Bizim siyasi kültürümüzde muhalefet etmek için muhalefet yok. Vatandaşlarımız lehine her ne varsa yanında olur teşekkür de ederiz. Algıyı artık bırakalım. Doğru söyleyerek hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yaptığımız yanlış algılar ne siyaset ahlakına nede insanlığa sığar" dedi.