Giriş Tarihi: 7.04.2026 12:18

CHP tarafından verilen sözler tutulmayınca ilçe başkanlığının camlarını kırdı!

Manisa'da CHP tarafından işe alınma sözü verilen ancak gerçekleşmeyince öfkeden deliye dönen 35 yaşındaki Yılmaz Tazegül, CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasını bastı. İlçe başkanlığının camlarını taşla kıran Tazegül polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi, Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasında meydana geldi. Bina önüne gelen 35 yaşındaki Yılmaz Tazegül giriş kapısının camlarını kırarak maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, saldırganın olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

TESLİM OLDU

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme başlattığı sırada, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne giden Tazegül, saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyerek teslim oldu. Gözaltına alınan Tazegül ilk ifadesinde, belediyede işe girme vaadi verildiğini ancak alınmadığını ve anlık olarak bu duruma sinirlendiği için camları kırdığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

