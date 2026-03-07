SON DAKİKA… CHP’de Bayrampaşa krizi! Böl, parçala, yönet anlayışına rest çekip istifa ettiler

VATANDAŞIN SORUNLARINA ODAKLANMAK İÇİN PARTİ DEĞİŞTİRİLDİ

Çınar ve Yarka, Bayrampaşa'da daha sağlıklı bir siyasi iklim oluşturulmasına katkı sunmak ve ilçe halkının sorunlarına daha fazla odaklanabilmek amacıyla CHP'den ayrılma kararı aldıklarını belirtti. Açıklamada, belediye meclisindeki görevlerini DSP çatısı altında sürdürecekleri ve Bayrampaşa halkının sorunlarının takipçisi olmaya devam edecekleri kaydedildi.

MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞTİ

Yaşanan istifaların ardından Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da değişti. Buna göre, AK Parti 13 üye, MHP 3 üye, CHP 16 üye, Bağımsız 3 üye ve DSP 2 üye ile temsil edilmeye başladı.