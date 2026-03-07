SON DAKİKA… CHP’de Bayrampaşa krizi! Böl, parçala, yönet anlayışına rest çekip istifa ettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, rüşvet alma, kamu ihalelerine fesat karıştırma ve zimmet suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Mutlu'nun, 16 Eylül 2025'te tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yerine ilçe belediye meclisinde yapılan oylama sonucu AK Partili İbrahim Akın Belediye Başkan vekili seçildi. Bu sürecin ardından Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dikkat çeken bir siyasi gelişme daha yaşandı. Cenk Çınar ve Yaşar Yarka, mensubu oldukları Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu.
İki meclis üyesi, çalışmalarını bundan sonra Demokratik Sol Parti bünyesinde sürdüreceklerini açıkladı. Bayrampaşa Belediyesi'ne istifa dilekçelerini ileten Çınar ve Yarka, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada parti yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Açıklamada, parti içinde uzun süredir dile getirilen sorunların görmezden gelindiği ve eleştirenlerin "muhalif" olarak yaftalandığı ifade edildi.
'İTİRAZLARIMIZ DİKKATE ALINMADI'
İki meclis üyesi, belediye yönetiminde yapılan bazı görevlendirmelerin Bayrampaşa'ya ve partiye katkı sağlamadığını düşündüklerini belirterek, bu konudaki itirazlarını defalarca dile getirdiklerini söyledi. Ancak bu eleştirilerin dikkate alınmadığını vurgulayan Çınar ve Yarka, "toplumdan gelen şikâyet ve talepleri yönetime ilettiklerinde" suçlanan tarafın kendileri olduğunu ifade etti.
'BÖL, PARÇALA, YÖNET ANLAYIŞI VAR'
Açıklamada özellikle parti yönetiminin tutumuna dikkat çekilerek, "böl, parçala, yönet anlayışının" hem parti içinde hem de belediye yönetiminde ciddi sorunlara yol açtığı savunuldu. Parti kadrolarına güven duyulmamasının Bayrampaşa'daki siyasi ortamı zedelediğini belirten iki isim, yaşananların hem belediye çalışmalarına hem de yerel siyasete zarar verdiğini dile getirdi.
VATANDAŞIN SORUNLARINA ODAKLANMAK İÇİN PARTİ DEĞİŞTİRİLDİ
Çınar ve Yarka, Bayrampaşa'da daha sağlıklı bir siyasi iklim oluşturulmasına katkı sunmak ve ilçe halkının sorunlarına daha fazla odaklanabilmek amacıyla CHP'den ayrılma kararı aldıklarını belirtti. Açıklamada, belediye meclisindeki görevlerini DSP çatısı altında sürdürecekleri ve Bayrampaşa halkının sorunlarının takipçisi olmaya devam edecekleri kaydedildi.
MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞTİ
Yaşanan istifaların ardından Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da değişti. Buna göre, AK Parti 13 üye, MHP 3 üye, CHP 16 üye, Bağımsız 3 üye ve DSP 2 üye ile temsil edilmeye başladı.