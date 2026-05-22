CHP'de delege pazarlığı ifşa oldu! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: "Biz Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz"

CHP'de kurultay sürecinde Özgür Özel'i destekleyen delegelere yönelik "iş ve kadro" iddialarına ilişkin dikkat çeken WhatsApp mesajları ortaya çıktı. Sabah'ın ulaştığı yazışmalarda, Kahramanmaraş/Göksun delegesi Gülhan Aydın'ın kızı Tuğçe Aydın için, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden belediyelerde iş ayarlanmaya çalışıldığı görüldü. Mesajlarda "Biz Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.
SABAH O YAZIŞMALARA ULAŞTI
Sabah'ın ulaştığı WhatsApp mesajlarında, CHP'de Özgür Özel'i destekleyen Kahramanmaraş/Göksun delegesi Gülhan Aydın'ın kızı Tuğçe Aydın'ın iş talebiyle Özkan Yalım ile iletişime geçtiği görüldü. Mesaj kayıtlarına göre Tuğçe Aydın, annesi Gülhan Aydın'ın Özkan Yalım ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından CV'sini gönderdi. Yazışmalarda Tuğçe Aydın'ın, "Merhaba Özkan bey ben kurultay delegesi Gülhan Aydın'ın kızı Tuğçe Aydın. Annemle konuşmuşsunuz. CV'mi attım ben de size" mesajını ilettiği yer aldı.
CV'NİN CHP GENEL MERKEZİNE İLETİLDİĞİ İDDİASI
İddialara göre gönderilen CV'nin daha sonra CHP Genel Merkezi'nde görev yapan Suat Özçağdaş ve Umut Akdoğan'a iletildiği öne sürüldü. Mesajlarda Özkan Yalım'ın Tuğçe Aydın'a, "Sizi arayacaklar en kısa sürede büyükşehirden. Merak etmeyin" dediği görüldü. Yazışmaların devamında ise Tuğçe Aydın'ın, kendisini Mersin'den aradıklarını belirterek "Acaba siz mi yönlendirdiniz dedim" ifadelerini kullandığı yer aldı.
"BİZ ÖZGÜR ÖZEL EKİBİ OLARAK YÖNLENDİRİYORUZ"
Mesaj kayıtlarında en dikkat çeken bölüm ise Özkan Yalım'ın verdiği şu yanıt oldu "Evet. Biz Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz. Belediyelerimizin kreş ve anaokullarımız var her büyükşehirde çok sayıda var." Mesajlarda Tuğçe Aydın'ın ise iş bulmakta yaşadığı sıkıntıları anlatarak, "Ama kolay kolay giremiyoruz işte maalesef. En basitinden ücretli öğretmenlik bile yaptırmıyorlar" dediği görüldü.
BELEDİYELER ÜZERİNDEN YÖNLENDİRME İDDİASI
Yazışmalarda Tuğçe Aydın'ın işin belediye bünyesinde olup olmadığını sorduğu, buna karşılık Özkan Yalım'ın belediyelere bağlı kreş ve anaokullarını işaret ettiği görüldü. Ortaya çıkan mesajlar CHP'de delege ilişkileri üzerinden belediyelerde kadro sağlandığı iddialarını yeniden gündeme taşırken, yazışmalardaki "Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz" ifadesi dikkat çekti.