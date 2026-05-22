CHP'de delege pazarlığı ifşa oldu! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: "Biz Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz"

"BİZ ÖZGÜR ÖZEL EKİBİ OLARAK YÖNLENDİRİYORUZ"

Mesaj kayıtlarında en dikkat çeken bölüm ise Özkan Yalım'ın verdiği şu yanıt oldu "Evet. Biz Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz. Belediyelerimizin kreş ve anaokullarımız var her büyükşehirde çok sayıda var." Mesajlarda Tuğçe Aydın'ın ise iş bulmakta yaşadığı sıkıntıları anlatarak, "Ama kolay kolay giremiyoruz işte maalesef. En basitinden ücretli öğretmenlik bile yaptırmıyorlar" dediği görüldü.

BELEDİYELER ÜZERİNDEN YÖNLENDİRME İDDİASI

Yazışmalarda Tuğçe Aydın'ın işin belediye bünyesinde olup olmadığını sorduğu, buna karşılık Özkan Yalım'ın belediyelere bağlı kreş ve anaokullarını işaret ettiği görüldü. Ortaya çıkan mesajlar CHP'de delege ilişkileri üzerinden belediyelerde kadro sağlandığı iddialarını yeniden gündeme taşırken, yazışmalardaki "Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz" ifadesi dikkat çekti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör