CHP’de disiplin değil gecikmiş hasar kontrolü

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında başlatılan disiplin sürecine ilişkin açıklaması, parti içindeki karar mekanizmalarının işleyişi ve sürecin zamanlaması konusunda tartışmaları beraberinde getirdi. Açıklamada, Yalım'ın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtilirken, sürecin ne zaman ve hangi koşullarda başlatıldığı kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu. CHP yönetimi tarafından yapılan değerlendirmelerde, disiplin sürecinin "kurumsal bir işleyiş" içerisinde yürütüldüğü ifade edilse de, Yaşanan gelişmeler bu sürecin planlı bir takvimden ziyade gecikmeli bir karar alındığı yönünde yorumlanıyor.

ZAMANLAMA CHP'Yİ ELE VERDİ

Edinilen bilgilere göre, 1 Nisan'da CHP'li iki Parti Meclisi üyesi, Gökhan Zeybek ve Ali Gökçek, Yalım ile cezaevinde bir görüşme gerçekleştirdi. Bu temasın ardından, Parti Meclisi Üyesi Bedirhan Berk Doğru'nun da sürece dahil olduğu öğrenildi. Ancak bu görüşmelerin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) hemen toplanmaması ve disiplin sürecine ilişkin kararın birkaç gün gecikmeli olarak açıklanması dikkat çekti.

BELGELER ORTAYA ÇIKTI, CHP HAREKETE GEÇTİ

Asıl kırılma noktası ise kamuoyunun bildiği üzere Özgür Özel'in kullandığı lüks Mercedes'in VIP dönüşümünün belediye bütçesinden karşılandığına dair belgelerin kamuoyuna yansıması ve Özgür Özel isminin bir şekilde soruşturma dosyasında geçmesi oldu. Bu gelişmelerin ardından yapılan açıklamada, Yalım'ın kesin ihraç istemiyle ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi. Bu durum akıllarda şu soru işaretlerini de beraberinde getirdi. CHP gerçekten etik bir refleksle mi hareket etti, yoksa kamuoyu baskısı oluşunca pozisyon mu aldı? Neden 1 Nisan'daki temaslardan sonra hemen karar alınmadı? Eğer deliller yeterliyse, neden süreç günlerce bekletildi? Eğer yeterli değilse; CHP yönetimi, kamuoyu baskısıyla bu kararı almak zorunda mı kaldı?

PARTİ SÖZCÜSÜ EMRE'NİN "KONTROLLÜ SÜREÇ" SAVUNMASI İNANDIRICI BULUNMADI

Zeynel Emre'nin açıklaması, sürecin başından itibaren kontrollü ilerleyen bir disiplin mekanizması olduğu yönünde bir çerçeve sunarken; zamanlama, görüşme trafiği ve kararın toplumsal infial sonrası alınmış olması, bu anlatının doğru olmadığını gözler önüne serdi. Ortaya çıkan tablo, CHP'nin süreci kendi iç denetim refleksiyle değil, yaşanan krizin büyümesinin ardından devreye soktuğu yönünde değerlendirilirken; bu durum disiplin mekanizmasının ilkesel değil, konjonktürel olduğu yorumlarını beraberinde getirdi. Bu kapsamda, Emre'nin açıklaması bir savunma olarak görülse de, gelişmeler sürecin gecikmiş bir hasar kontrolü hamlesi olduğu yönündeki görüşleri güçlendirdi.