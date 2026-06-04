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Giriş Tarihi: 4.06.2026 10:29

CHP'de Kayseri depremi: Kılıçdaroğlu yönetiminden kongreleri durdurma kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim değişikliği, teşkilatlarda da etkisini göstermeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki yeni yönetim, Kayseri'de yapılması planlanan üç ilçe olağanüstü kongresini iptal etti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
CHP’de Kayseri depremi: Kılıçdaroğlu yönetiminden kongreleri durdurma kararı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal imzasıyla gönderilen yazıda, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 2 Haziran 2026 tarihli toplantısında alınan karara yer verildi. Kararda, Kayseri'nin Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçe örgütleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü kongrelerin iptal edildiği bildirildi.

"İŞLEMLERİ DURDURUN" TALİMATI

Yazıda, söz konusu ilçe kongrelerine ilişkin yürütülen tüm işlemlerin durdurulması istendi. Böylece istifalar ve görevden almaların ardından seçim sürecine hazırlanan ilçe teşkilatlarında kongre takvimi askıya alınmış oldu.

PARTİ İÇİNDEKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

CHP'de mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmeler, parti içindeki siyasi dengeleri yeniden gündeme taşırken, Kayseri'de kongrelerin iptal edilmesi teşkilatlarda yeni bir belirsizlik döneminin başlamasına neden oldu. Önümüzdeki günlerde genel merkezden gelecek yeni talimatların, ilçe örgütlerinin geleceğini belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibinin kurultay için başlattığı imza kampanyasına ilk destek Kayserili delegelerden gelmişti.

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#KEMAL KILIÇDAROĞLU #CHP

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CHP'de Kayseri depremi: Kılıçdaroğlu yönetiminden kongreleri durdurma kararı
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