CHP’de sular durulmuyor! İlçe Başkanından Genel Başkana ihraç talebi

Giriş Tarihi: 25.05.2026 10:13

Balıkesir’de mutlak butlan kararı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Genel Başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, disiplin soruşturması ve kesin ihraç talebiyle başvuruda bulundu.

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla mutlak butlan süreci sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve kesin ihraç kararı verilmesi talebiyle başvuruda bulundu.Başvuruda CHP Tüzüğü ve Disiplin Yönetmeliği'nin tüm parti üyeleri ve organları için bağlayıcı olduğu vurgulanarak, hiçbir makamın parti tüzüğü ve disiplin hükümlerinin üzerinde olmadığı belirtildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar, tüzük hükümlerinin fiilen uygulanmaması, kamuoyu önünde partiyi yıpratıcı açıklamalar ve parti ilkeleriyle örtüşmeyen kararlar nedeniyle disiplin hukuku açısından incelenmesi gerektiği ifade edildi.

DİLEKÇEYİ SEÇİM KURULUNA GÖNDERDİ

Şalmanlı'nın başvurusunda, "Parti hukukunun temel amacı kişileri değil, kurumsal yapıyı korumaktır" denilerek, CHP Tüzüğü ve Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma açılması ve eylemlerin niteliğine göre gerekli disiplin yaptırımlarının uygulanması talep edildi. Avukatı Muharrem Saygı ile birlikte açıklamalarda bulunan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, "Partimiz içinde bölücülüğe neden olduğu için 'mutlak butlan' seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu disiplin kuruluna da şikayet ediyoruz" dedi. Dilekçe Ayvalık İlçe Seçim Kurulu'na gönderildi.

#AYVALIK #BALIKESİR

