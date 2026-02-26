CHP’de yeni bir ‘çökme’ skandalı: İstanbul’daki ’ekosistem’ İzmir’e mi taşındı?

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Parti içi iktidar savaşı ve ihraçlar sürüyor, yolsuzluk ve çökme hikâyeleri bitmek bilmiyor. Soruşturmalar, açılan davalar bir yana, yeni yeni "rüşvet ve çökme" iddiaları izleyenlere "Bu kadarı da olmaz" dedirtiyor." ifadelerini kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün 'CHP'de yeni bir 'çökme' skandalı' başlıklı yazısı:

Başkan Erdoğan bir süredir, "Dünyada Türkiye rüzgârı estiğini" söylüyor. Bunu da Kanada ya da Almanya başbakanlarının sözlerinde, Ortadoğu veya Afrika'daki siyasi sahalarda görüyoruz. Liderlerin dilinden, siyasi uzmanların analizlerinden Türkiye eksik olmuyor.