AK Parti’ye katılan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak: CHP’de verilen sözler tutulmadı!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Göle Belediye Başkanı seçilen ancak geçtiğimiz Ekim ayında istifa ederek AK Parti'ye katılan Gökhan Budak, sessizliğini bozdu. AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Budak, CHP yönetimine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik çok sert eleştirilerde bulundu.

''ÖZGÜR ÖZEL EŞİMİ ARAYARAK "KOCANIZ DİK DURMADI" DEDİ''

Budak, istifa süreci sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "skandal" tavrını kamuoyuyla paylaştı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderildiği iddia edilen hakaret içerikli mesajları hatırlatan Budak, kendisiyle ilgili süreci şöyle anlattı: "Özgür Özel bana mesaj atmadı ama eşimle görüşmüş. Eşime, 'Kocanız dik durmadı' şeklinde ifadeler kullanmış. Kusura bakmasın, ben 18 ay boyunca her türlü imkansızlığa rağmen dik durdum. Ama kendileri kendi ekibine söz geçiremedi.''

"ABB BANA KULLANILMIŞ HAYVAN YAKALAMA ALETİNİ LAYIK GÖRDÜ"

Göle'nin ağır kış şartları ve sokak hayvanları sorunu için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destek istediğini belirten Budak, karşılaştığı muameleyi "içime oturan bir olay" diyerek paylaştı: "Kardeş belediyemiz olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı'nın yanına gittim. Sokak hayvanları için ilaç ve aparat istedim. Bana kendi kullandıkları, üzerinde hayvan kıllarının olduğu eski bir aparatı verdiler; 'Bunu al götür' dediler. Bana ve Göle halkına bunu layık gördüler."

"CHP'DEN 42 YIL SONRA BELEDİYEYİ KAZANDIK"

Göle'nin ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Budak, göreve geldikten sonra CHP yönetimiyle temas kurduklarını söyledi. Budak, süreci şu sözlerle anlattı: "2024 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden 42 yıl sonra Göle'de belediye başkanı olarak seçildim. Göle'nin çok ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu görünce Sayın Özgür Özel ile istişarede bulunduk. Kendilerini Göle'ye davet ettik ve geldiler. Eksi 43 derecede Göle Belediyesi önünde bir miting düzenledik. Göle'nin ağır kış koşullarını ve yaşam standartlarının ne kadar zor olduğunu kendilerine anlattık."

"SÖZLER VERİLDİ AMA HİÇBİR DESTEK GELMEDİ"

Mitingde birçok söz verildiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını savunan Budak, CHP'den hiçbir destek alamadıklarını ifade etti. "Göle halkına sözler verildi. Araç desteği verileceği söylendi, yakıt desteği verileceği söylendi. Birçok belediyeden destek sözü aldık. Ancak ne hikmetse ne belediyelerden ne de genel merkezden herhangi bir karşılık alamadık. Verilen sözlere rağmen bir tane dahi destek sağlanmadı."

"TEŞKİLATTAN FARKLI TALEPLER GELDİ"

CHP teşkilatı içinde de sıkıntılar yaşadığını söyleyen Budak, bazı meclis üyelerinin kendisinden kişisel taleplerde bulunduğunu öne sürdü. "Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatıyla ilgili sıkıntılar yaşadık. Bazı meclis üyelerimiz kendilerine has taleplerde bulundular. Taş istediler, sosyal tesis istediler. Ben bu talepleri kabul etmedim. İlçe başkanının da zannedersem beklentisi onlardan yana oldu. Ben de bu süreçten sonra istifa ettim."

"İSTİFA EDECEĞİM GÜN ARADILAR"

Budak, CHP'den ayrılacağını açıkladığı gün iki genel başkan yardımcısının kendisini aradığını ancak bunun geç kaldığını ifade etti. "Ta ki istifa edeceğim gün iki genel başkan yardımcısı beni aradı. 'Başkanım istersen istifanı geri al, sana gerekli desteği verelim' dediler. Ben de 'Şimdiye kadar neredeydiniz?' diye sordum."

"AK PARTİ'DE 3 AYDA, CHP'DEKİ 18 AYDAN FAZLASINI GÖRDÜM"

CHP'den istifa ettikten sonra kısa sürede destek gördüğünü söyleyen Budak, AK Parti'ye katıldıktan sonra yatırımların başladığını belirtti. "Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra bir ay geçmeden önümüz açıldı. CHP'de 18 ayda görmediğim desteği AK Parti'de 3 ayda gördüm. Bir sürü yatırım sözü verildi ve bazı yatırımlar da geldi. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her kapı açıldı. Demek ki hizmet esaslı çalışıyorlar."

Budak ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e de destekleri nedeniyle teşekkür etti. "Göle'nin ağır kış koşullarında bize çok büyük katkıları oldu. Allah ondan razı olsun. AK Parti'ye geçeli yaklaşık üç ay oldu. CHP'de 18 ayda görmediğim desteği üç ay içinde gördüm."

"AK PARTİ'DE DİSİPLİN VAR"

AK Parti'de disiplinli bir yönetim olduğunu söyleyen Budak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı. "Sayın Cumhurbaşkanımızın partide bir disiplini var. Zaten halkın karşılığı olmasa 24 yıldır bir ülkeyi yönetemezsiniz. 24 yıldır bu partinin her milletvekiline, bakanına, bürokrasisine sözü geçiyor. Bu kolay bir şey değil."

"TERÖR SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN DESTEKLİYORUM"

Budak, terör sorununun çözümüne yönelik atılan adımları da desteklediğini söyledi. "Türkiye'nin 40-50 yıldır bir sorunu var, o da terör sorunu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli bu konuda ellerini değil gövdelerini taşın altına koyuyorlar. Herkes barış içinde yaşarsa niye desteklemeyeyim?"

"CUMHURBAŞKANIMIZ UYGUN GÖRÜRSE YENİDEN ADAY OLURUM"

Gökhan Budak, bir sonraki seçimde yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri doğrultusunda aday oluruz. Uygun görmeseler de biz her zaman onun yanında dimdik duracağımıza namusum ve şerefimiz üzerine yemin ederim."