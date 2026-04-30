CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde engelli yolcu skandalı! Otobüse alınmayan engelli, polisin yardımıyla bindirildi

Olay Seyhan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, hastane randevusuna gitmek için eşiyle birlikte sabah otobüs durağına gelen Agid Aydemir, 132 numaralı belediye otobüsüne binmek için hareket etti, ancak şoför engelli rampası bulunmadığını söyleyerek almadı. Bir süre sonra gelen 135 numaralı otobüs sürücüsü ise araçta başka bir engelli yolcu bulunduğunu ileri sürerek Aydemir'i yine otobüse kabul etmedi. Hastaneye yetişemeyeceğini belirten Aydemir, tekerlekli sandalyesiyle otobüsün önüne geçerek aracın hareket etmesini engelledi ve yardım için polisi aradı. Durağa gelen ekipler, Aydemir ile eşini otobüse bindirdiler.

ALMAK İSTEMİYORLAR

Hastanedeki ultrason randevusuna gitmek için 08.00'de eşiyle birlikte durağa geldiklerini anlatan Aydemir, "İlk gelen otobüs engelli rampasını olmadığını söyleyerek almadı ve gitti. İkinci otobüs geldi bu kez araçta bir engelli olduğunu ikinciyi alamayacağını söyledi. Ben de sinirlendim ve aracın önünü kesip polisi aradım. Randevuma yetişmek için yapmak zorundaydım. Daha önce aynı otobüslerde birden fazla engelli yolcu ile gittiğimi biliyorum. Kendilerini şikayet ettiğimi için beni almıyorlar. Hatta kendi aralarında adımı 'yol kesen' koymuşlar. Beni gördüklerinde birbirlerini arayıp almıyorlar. Belediye yetkililerine sesleniyorum, bu yapılan gerçekten çok ayıp. Şoförleri uyarsınlar" ifadelerini kullandı.