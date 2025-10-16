Son dakika | Kurumsal raporlar skandallar silsilesini ortaya döktü: CHP’li Antalya Büyükşehir’den özel şirketlere milyarlar aktarılmış

BAKIM-ONARIMDA HEDEFLENEN İŞLEM 38 BİN, YAPILAN İŞLEM SIFIR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı Performans Programı Raporu'nda yer alan erişime açık verilere göre yıl içinde 38.200, 2024 yılı için ise 38 bin araç ve iş makinesi bakım onarımı işlemi yapılması hedefi konulduğu görülüyor. Bu işlemler için harcanması planlanan tahmini bütçe ise 17 milyon 590 bin TL (2024) olarak belirlenmiş. Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı Performans Raporu'na bakıldığında ise 2023 ve 2024 yılı için hedeflenen araç ve iş makinesi bakım ve onarım hedefinin gerçekleşme oranının sıfır (0) olduğu görülüyor. Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı için de araç bakım ve onarımı için sadece 57 işlem yapılacağını ve bu işlemler için 160 milyon TL harcanabileceğini öngörmüş. Bir önceki yıl 38 bin düzeyinde olan işlem hedefi neredeyse sıfıra inmiş.

BELEDİYEDEN KENDİ BİRİMİNE 17 MİLYON, ÖZEL ŞİRKETE 1,4 MİLYAR

Kurum bünyesinde bulunan ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Makine İkmal, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü 2 yıl boyunca hiçbir işlem yapmazken, aynı dönemde belediyenin otobüs bakım onarımı için Yusuf Yadoğlu'nun şirketine yüzlerce milyon liralık ihale verdiği görülüyor. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)'ta yer alan erişime açık verilere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi iş insanı Yusuf Yadoğlu'na ait YST Otomotiv Tur. İnş. San. AŞ'ne 2024 ve 2025 yıllarında toplam 1 milyar 255 milyon 560 bin TL tutarında otobüs bakım ve onarımı ihalesi verdiği görülüyor.