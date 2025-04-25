CHP’li Antalya Kepez Belediye Meclis üyesi Atmacı polisin burununu kırdı! Önüne gelene küfretti

HAYATLARINI KARARTACAĞIM

Polisler kaza yeri incelemesi yapıldığı sırada Emre Atmaca alkollü şekilde olay yerine gelerek polislere hitaben, "Ben CHP Genel Meclis üyesiyim. Caneri'de (Kepez İlçe Emniyet Müdürü) aradım. Bayan arkadaşım kaza yaptı ağlıyor. Hemen kazayı tutun. Karşı tarafla görüşeceğiz. Onları da s...., hayatlarını karartacağım" diyerek tehditler yağdırdı. Hakaret ve küfürlerine devam eden Emre Atmaca, kazanın tarafı Aykut Berkant Çetin isimli kişiye de "Senin anını s....." diyerek saldırıda bulundu.