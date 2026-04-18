CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde yolsuzluk skandalında şok tape kayıtları: 7 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı

Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya

TAPE KAYITLARINDA ÇARPICI DETAYLAR

Mühendis E.E. ile muhasebeci E.C. arasında geçtiği öne sürülen görüşmelerde 7 milyon dolarlık iskân bedeli konuşuldu. Tape kayıtlarında rüşvet pazarlığının detayları dikkat çekti. Tape kayıtları iddiaların boyutunu gözler önüne seriyor.

İkili arasında geçen konuşmalarda;

🗣 Muhasebeci E.C.: İskana 7 milyon dolar istiyorlarmış

🗣 Mühendis E.E.: Binayı onların üzerine yapalım

🗣 Muhasebeci E.C.: Erhan mı bir fırıldaklık çeviriyor

🗣 Mühendis E.E.: 7 milyon dolar da olmaz ya, iki milyon, üç milyon dolar dersin

🗣 Muhasebeci E.C: 7 milyondan başlayıp 1-2 milyona düşürecekler, ben bunlara kızıyorum bunlara operasyon yapılıyor diye ama bunlar harbiden demek ki hak ediyor bazen ya. Emsalimiz eksik diyordu. Mevcut emsali hastaneye saydık orayı verdik diyordu.

🗣 Mühendis E.E.: hastanenin iskan sürecinde de aynı sıkıntı oldu. Ben parayı verdim vermedim mevzusu oldu. Başkan imzalıyorsan imzala imzalamıyorsan, yoksa farklı yollarla aldıracaklar