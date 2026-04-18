CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde yolsuzluk skandalında şok tape kayıtları: 7 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı

Soruşturma kapsamında 18 Nisan gecesi saat 01.00'de düğmeye basıldı. İstanbul genelinde 45 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
Belediye binası ve çok sayıda adreste yapılan aramalarda kritik delillere ulaşıldı. Emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyonun, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildiği öğrenildi. Firari 2 kişinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20 oldu.
7 MİLYON DOLARLIK İSKÂN İDDİASI
Dosyanın en çarpıcı kısmını ise iskân süreçlerine ilişkin rüşvet iddiaları oluşturdu. Teknik takip kapsamında elde edilen telefon görüşmelerinde, Teknik takipte elde edilen telefon görüşmelerinde, bazı projeler için 7 milyon dolara varan rüşvet taleplerinin konuşulduğu belirlendi. Ruhsat ve iskân işlemlerinin bu ödemeler karşılığında hızlandırıldığı iddiası soruşturmanın boyutunu büyüttü. Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın şoförünün evinde yapılan aramada yüzlerce hediye çeki ele geçirildi. Ayrıca bazı firma sahiplerinden Apple marka telefon ve tablet talep edildiği, bu cihazların rüşvet karşılığı alındığı ve bir kısmına el konulduğu tespit edildi. Bu detaylar, rüşvetin sadece nakit değil farklı araçlarla da sistematik şekilde elde edildiğini ortaya koydu.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Operasyonda gözaltına alınana isimler şu şekilde; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Ataşehir Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, Ataşehir Plan Proje Müdürü Nimet Karademir, Gülbin Ergünay Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü, Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, Ataşehir Belediyesi Mimar Aslı Sevinç Afat, Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Birkan Birol Yıldız Şoförü Çağlar Kaya, Onursal Adıgüzel Şoförü Doğancan Topal, BAO Yapı Ltd. Şti. Mesut Bayram,Proce Mimarlık Fatih Velioğlu, Belediye Çalışanı Haydar Battal MG Yapı Murat Gerger ve belediye çalışanı Cengiz Gündoğan ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı.
TAPE KAYITLARINDA ÇARPICI DETAYLAR
Mühendis E.E. ile muhasebeci E.C. arasında geçtiği öne sürülen görüşmelerde 7 milyon dolarlık iskân bedeli konuşuldu. Tape kayıtlarında rüşvet pazarlığının detayları dikkat çekti. Tape kayıtları iddiaların boyutunu gözler önüne seriyor.
İkili arasında geçen konuşmalarda;
🗣 Muhasebeci E.C.: İskana 7 milyon dolar istiyorlarmış
🗣 Mühendis E.E.: Binayı onların üzerine yapalım
🗣 Muhasebeci E.C.: Erhan mı bir fırıldaklık çeviriyor
🗣 Mühendis E.E.: 7 milyon dolar da olmaz ya, iki milyon, üç milyon dolar dersin
🗣 Muhasebeci E.C: 7 milyondan başlayıp 1-2 milyona düşürecekler, ben bunlara kızıyorum bunlara operasyon yapılıyor diye ama bunlar harbiden demek ki hak ediyor bazen ya. Emsalimiz eksik diyordu. Mevcut emsali hastaneye saydık orayı verdik diyordu.
🗣 Mühendis E.E.: hastanenin iskan sürecinde de aynı sıkıntı oldu. Ben parayı verdim vermedim mevzusu oldu. Başkan imzalıyorsan imzala imzalamıyorsan, yoksa farklı yollarla aldıracaklar
"BİR İSKAN 6.5 MİLYON DOLAR"
Müteahhit H.Ö ile Avukat B. arasında geçen görüşmelerde çarpıcı itiraflar:
🗣 Avukat B. ️ "Ne kadar yonttular seni?"
🗣️ Müteahhit H.Ö; "6,5 milyon dolar. Bu konuya girince kalbim çok kötü oluyor. Parçala Behçet oldum resmen. Bir bloğun ruhsatını aldım, diğerini almaya çalışıyorum. Hastaneninkini aldım ama."
