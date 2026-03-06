CHP’li Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya’dan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’a Teşekkür

CHP'li Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Mart Ayı Meclis Toplantısında teşekkür etti. Teşekkür haberini Bartın Belediyesinin sosyal medya hesabından yayınladı. Mart Ayı Meclis Toplantısı açıklama yapan Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya "10 Şubat 2026 günü Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve Bartın Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'u ziyaret etmiş idik. O tarihte Bartın'ın ihtiyaç duyduğu projeler ve belediyecilik hizmetleriyle ilgili talepleri ilettiklerini ifade etmiş idik.

Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Bartın Belediyesi'ne bir adet kombine kanal açma makinesi hibe edilirken, sokak sağlıklaştırma projesi için 10 milyon TL hibe ve 20 milyon TL kredi, köy statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere ise 10 milyon TL hibe ve 30 milyon TL kredi desteği sağlandı. Sağlanan desteklerle birlikte Bartın Belediyesi'ne toplam 35 milyon TL hibe ve 50 milyon TL kredi kullanma imkânı sunuldu. Bartın'a verdikleri destekler dolayısıyla eski Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'a, Bartın Milletvekili Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Ayrıca nazik kabulleri ve destekleri için Sayın Bakanımıza tekrar teşekkür ederim" dedi.