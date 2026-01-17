CHP’li Başkan Aras’tan Başkan Erdoğan’a su teşekkürü

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın su sorununa kalıcı çözüm sağlayacak iki önemli projenin 2026 Yılı Kamu Yatırımları Programı'na alındığını açıkladı. Başkan Aras, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla'nın artan su ihtiyacını karşılamak ve mevcut altyapıdan kaynaklanan kayıp-kaçak sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan projelerin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu.

Onaylanan projeler arasında, Milas Ekinanbarı Kaynağı'ndan İçme ve Kullanma Suyu Temini (Desalinasyon) Projesi ile uzun süredir onay süreci devam eden ve yeniden hazırlanan fizibilite raporuyla tamamlanan Muğla İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması Projesi yer alıyor.

Toplam yatırım tutarı 6 milyar 129 milyon 341 bin TL olan projelerin finansmanının dış kaynaklı krediyle sağlanacağını belirten Aras, bu sayede belediyenin öz kaynaklarının diğer önemli yatırımlar için kullanılabileceğini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ bünyesinde kurulan liyakatli yönetim kadroları tarafından hazırlanan projelerin devlet tarafından onaylanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Aras, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yeri geldiğinde eleştirmeyi bildiğimiz gibi, yeri geldiğinde teşekkür etmeyi de bilen insanlar olarak; Muğla'mız için hayati önemdeki bu iki projenin 2026 Yılı Kamu Yatırımları Programı'na alınmasına onay veren aynı zamanda Muğla'mızın fahri hemşerisi olan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel'e teşekkür ediyoruz." Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Muğla genelinde su temininde sürdürülebilirliğin sağlanması ve altyapı kaynaklı su kayıplarının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.