CHP’li Başkan “Türkiye’de bir ilk” diye tanıttı: O projenin 6 yıl önce AK Parti döneminde hayata geçtiği ortaya çıktı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, sosyal medyada paylaştığı video ile "Veriye Dayalı Kent Yönetimi Projesi"ni Türkiye'de bir ilk olarak duyurdu. Projenin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlandığını ve dışarıdan alınmadığını vurgulayan Akın'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Söz konusu projenin, Akın'ın ifade ettiği gibi yeni olmadığı, aksine 6 yıl önce, dönemin Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz tarafından kamuoyuna tanıtıldığı anlaşıldı.

PROJE ANKARA'DA TANITILMIŞTI

CHP'li Akın'ın yeniymiş gibi tanıttığı projenin, 16 Ocak 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta "Veriye Dayalı Kent Yönetimi Projesi" başlığıyla tanıtıldığı ortaya çıktı. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz yönetiminde hazırlanan proje, kongrede geniş katılımcı kitlesine ulaşmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA İNCELEDİ

Ankara'da 6 yıl önce söz konusu kongreye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, Balıkesir standını ziyaret ederek projeyle ilgili bilgiler aldığı anlaşıldı. Projenin yalnızca yerel düzeyde değil, ulusal ölçekte de bilinirlik kazandığı ve resmi platformlarda da tanıtıldığı ortaya çıktı. CHP'li Akın'ın, "Türkiye'de bir ilk" olduğu ve mevcut yönetim tarafından sıfırdan geliştirildiği yönündeki söylemleri ise asılsız çıktı.