CHP’li başkandan depremzedelere darbe

İKİ AYDIR BEKLETİLİYOR

Sındırgı'ya bağlı Kınık, Ormaniçi ve Şahinkaya Mahallelerinde ise, zemin etüt çalışması gerçekleştiren AFAD, bu 3 kırsal mahallede konut için en uygun alanların Sındırgı Belediyesi'nin yerleri olduğunu tespit etti ve belediye bu alanların tahsisini istedi. CHP'li Belediye Başkanı Serkan Sak, belediye meclisine gelen gündem maddesini komisyona havale etti. İlgili maddenin Başkan Sak'ın talimatıyla 2 aydır komisyonda bekletildiği ve bir daha Meclis gündemine getirilmediği ortaya çıktı.