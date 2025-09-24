CHP'li başkandan skandal işe alım açıklaması: "Yüzde 80'i CHP'den"





"İŞE ALINANLARIN YÜZDE 80'İ CHP'DEN



Köse, işe alınan personellerle ilgili ise, "İşe almış olduğumuz personellerin yüzde 75-80'i CHP ailesinden veya CHP referansıyla gelmektedir. İl ve ilçe başkanından yönlendirilip gelenler vardır. Bunun dışında aldıklarımız ise hemşeri derneklerinden birkaç kişi olmuştur. Çünkü seçim döneminde tekrar bu derneklerin kapısına gideceğiz. Adaylarımız da rahatlıkla bu kapılara gidebilsin diye bu tercihleri yaptık" dedi.