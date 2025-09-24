Haberler Yaşam Haberleri CHP'li başkandan skandal işe alım açıklaması: "Yüzde 80'i CHP'den"
Giriş Tarihi: 24.9.2025 21:04

CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, işçi alımlarına ilişkin infial yaratacak açıklamalarda bulundu. Köse, işe alınan personellerin yüzde 75-80'inin CHP üyeleri veya referansıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan Köse, "Belediye yönetimi olarak parti yönetimiyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Çalışacağımız arkadaşlarla da uyum içinde olmak istiyoruz. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi olmasa Giresun Belediye Başkanı olamazdım. Bunun altını çizelim" dedi.



"İŞE ALINANLARIN YÜZDE 80'İ CHP'DEN


Köse, işe alınan personellerle ilgili ise, "İşe almış olduğumuz personellerin yüzde 75-80'i CHP ailesinden veya CHP referansıyla gelmektedir. İl ve ilçe başkanından yönlendirilip gelenler vardır. Bunun dışında aldıklarımız ise hemşeri derneklerinden birkaç kişi olmuştur. Çünkü seçim döneminde tekrar bu derneklerin kapısına gideceğiz. Adaylarımız da rahatlıkla bu kapılara gidebilsin diye bu tercihleri yaptık" dedi.

