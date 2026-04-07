SON DAKİKA… CHP’de yine taciz skandalı! Ahmet Aras’ın danışmanı Levent Arkan ahlak dışı mesajları böyle savundu!

TORUNU YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYE SKANDAL MESAJLAR

Üniversite öğrencisinin ifadesinde, Arkan'ın gönderdiği bazı mesajlar da yer aldı. Buna göre mesajlarda şu ifadelerin bulunduğu iddia edildi:

• "Siz biz diyerek konuşmayı da bırak, Levent demen yeterli ve çok daha mutlu edici."

• "Çünkü birbirlerini anlayabilen insanların arasında böyle mesafeli konuşmalara gerek yok."

• "Sevmek sizinle konuşarak değil, içinden geldiği gibi davranmaktır Dilara'cım."

•"Bu arada senin adının tam ortasında benim adımın ilk harfi var, bu da yetmezmiş gibi senin adının son harfi, benim soyadımın ilk harfi"

• "Kalplerin bir olması, sen ve ben iken 'biz' olmaktır."

• "Aklındayım bilmiyorum ama aklımdasın."

• "Benim için mutluluk verici olan senin aklında olmak."

• "Seni sevdiğimi hissediyorum ve bu durum beni çok mutlu ediyor."

• "Beni istediğin zaman, saatin kaç olduğuna bakmadan arayabilirsin çünkü ben yalnız yaşıyorum."

• "Gel artık."

•"Aklımdasın" kalp emojisi"

•"Özetle sana haydi diyorum"

•"Yarın ver istifanı gerisini bana bırak"

•"Ben varken o işe hiç bir ihtiyacın yok olamaz"

•"Aynı geçirdiğimiz günlere yazık"

•"Dolayısıyla bir gün D. Arkan olursan şaşırma"