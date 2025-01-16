CHP’li Başkanın sosyal medya hesabından gizemli paylaşım: “Benim hakkımı ve alın terimi kimlerin yediğini Belediye olarak açıklayın”

Bursa'da geçtiğimiz aylarda Gemlik Belediyesine ait hayvan barınağında aç bırakılan köpekler canlı canlı birbirini yemiş, hayvan severler tarafından kayda alınan görüntüler büyük tepki çekmişti. Barınakta yaşanan skandalla gündeme gelen Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Deviren, sabah saatlerinde kendisine ait resmi sosyal medya hesabından yapılan gizemli bir paylaşımla tekrar gündeme geldi.

PAYLAŞIMDA USULSÜZLÜK İDDİALARI YER ALDI

CHP'li Başkan Şükrü Deviren'in resmi intagram hesabından yapılan paylaşımda, "Kim nerden ne şekilde kimlerle beraber usulsüz davranıp birilerinin alın terini ve ekmeğini çalmışsa onun cezasını verin ve haklıyı haksızı ortaya çıkarıp kamuoyuna açıklayın. Başkan çıkıp detaylı bir şekilde kim nasıl ne yapmış açıklasın. Herkes kimin ne olduğunu öğrensin" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

PAYLAŞIMLAR SİLİNDİ

Yapılan paylaşım kafalarda soru işaretleri bırakırken, Başkan Şükrü Deviren'den ya da Belediyeden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Paylaşımı kimin ne amaçla yaptığı ve bahsedilen usulsüzlüklerin ne olduğu ise merak konusu oldu. Bir süre sonra Şüktü Deviren'in hesabından yapılan bu paylaşım silindi.