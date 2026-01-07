CHP’li belediye asli görevini unuttu kaçak inşaat yaptı!

CHP'li Kuşadası Belediyesi yeni skandallı da imza attı. Kuşadası Belediyesi Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına ait otopark alanına kaçak inşaat yaptı. Belediyelerin asli görevlerinin başında kendi sorumluluk alanlarında kaçak yapılaşmayı önlemek yer alırken, Kuşadası Belediyesi'nin asli görevinin tam aksine hareket etmesi hem büyük şaşkınlık yarattı, hem de tepkilere neden oldu.

DİRENDİLER AMA KAÇAK YAPI POLİS EŞLİĞİNDE YIKILDI

Kuşadası Belediyesi görevleri kaçak yapının yıkımına engel olmak için direniş gösterdi. Uzun uğraşlar sonucu polis eşliğinde kaçak yapı yıkıldı. Kısa süreli gerginlik ve arbede yaşandı.

VATANDAŞLAR BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Duruma sert tepki gösteren vatandaşlar, "Bu alan otopark. Yapı yapılacak bir yer değil. Eğer bunu yapan belediyeyse, vatandaşa bugüne kadar kesilen cezaların anlamı ne? Belediye kaçak yapı yaparsa, bundan sonra kim kime ne diyecek? Denetimi kim yapacak?" dedi.